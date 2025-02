Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira pretende gastar R$ 30 milhões em combustível

A Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, homologou a contratação de empresas para o fornecimento de combustíveis e derivados de petróleo, com um custo total de R$ 29.918.616,28. O valor foi definido por meio do Pregão Eletrônico nº 001/2025.

As empresas 2 A Navegação e Combustível Ltda e CV Comércio de Combustíveis Ltda foram as vencedoras do certame e ficarão responsáveis pelo abastecimento dos equipamentos municipais durante os próximos 12 meses. A primeira empresa receberá R$ 23.351.460,00, enquanto a segunda prestará serviços no valor de R$ 6.567.156,28. Juntas, as empresas receberão R$ 29.918.616,28 dos cofres do município.

A homologação do pregão foi assinada pelo prefeito Egmar Velasques Saldanha em 12 de fevereiro de 2025. O documento confirma que o processo seguiu todas as normas legais e que não houve recursos contra o resultado da licitação.

A licitação ocorre em um contexto de alta nos preços dos combustíveis e dificuldades financeiras enfrentadas por diversos municípios brasileiros. O contrato terá validade até fevereiro de 2026, podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.

Acompanhando os gastos

Outra cidade do Amazonas que também firmou contratos significativos foi a Prefeitura de Uarini. O município oficializou a contratação de empresas para o fornecimento de combustíveis e gás, totalizando R$ 7.050.755,25. O processo licitatório foi realizado na modalidade Pregão Presencial nº 004/2025, visando adquirir combustíveis ao menor preço possível, conforme a Lei de Licitações nº 14.133/2021.

O processo de licitação foi realizado na modalidade Pregão Presencial nº 004/2025, visando adquirir combustíveis e derivados de petróleo ao menor preço possível, conforme prevê a Lei de Licitações nº 14.133/2021.

Duas empresas foram declaradas vencedoras da concorrência: E. P. O. Comércio de Derivados de Petróleo LTDA – EPP, que vai fornecer combustíveis no valor total de R$ 6.723.290,25, e a Distribuidora de Gás Pague Menos Ltda, que ficou responsável pelo fornecimento de gás, com um contrato de R$ 327.465,00.

Juntas, as duas empresas irão custar R$ 7.050.755,25 aos cofres públicos de Uarini. A homologação do resultado foi assinada pelo prefeito Marcos Souza Martins em 11 de fevereiro de 2025. As empresas têm o prazo de dois dias úteis para assinar o contrato. Caso não compareçam, poderão perder o direito à contratação.

A contratação chama atenção devido ao volume expressivo, considerando que, segundo o Censo do IBGE de 2022, Uarini possui apenas 14.431 habitantes.

Sem resposta

A equipe de reportagem entrou em contato com as Prefeituras de São Gabriel da Cachoeira e Uarini para obter um posicionamento sobre os gastos apresentados.

A assessoria de São Gabriel da Cachoeira informou que, devido a imprevistos, não será possível atender à solicitação neste momento. Já a Prefeitura de Uarini não retornou ao contato da equipe de reportagem.

O espaço permanece aberto para manifestações.

