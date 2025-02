Prefeitura de Barcelos vai gastar quase R$ 1 milhão com limpeza sem licitação

A Prefeitura de Barcelos, distante 436 quilômetros de Manaus, celebrou um contrato de R$ 966.790,14 com a empresa RBD Ambiental Assessoria e Consultoria LTDA para a prestação de serviços de limpeza urbana na cidade. A contratação, que não passou por processo licitatório, foi oficializada pelo prefeito Radson Rogerton dos Santos Alves e publicada no Diário Oficial dos Municípios em 10 de fevereiro de 2025.

Contrato sem Licitação

A Prefeitura não detalhou quais critérios foram utilizados para calcular os custos da limpeza urbana e a escolha da empresa prestadora do serviço.

Contratada

A empresa RBD Ambiental Assessoria e Consultoria LTDA, registrada sob o CNPJ 28.682.872/0001-04, é uma microempresa (ME) com sede em Barcelos, no Amazonas. Fundada em 20 de setembro de 2017, a empresa mantém a situação cadastral ativa na Receita Federal.

Sua principal atividade econômica é a coleta de resíduos não-perigosos, e a matriz da empresa, classificada como de porte microempresa, está registrada no município de Barcelos.

O sócio-administrador da RBD Ambiental é Erick Rogério Chaves Lima, responsável pela gestão e operações da empresa.

Denúncia



Um morador de Barcelos, no Amazonas, entrou em contato com o Em Tempo para expressar sua insatisfação com a situação da cidade, questionando o alto valor gasto com a limpeza urbana.

“Apesar desse valor milionário, a cidade continua suja… Precisamos urgentemente questionar: seria necessário R$ 1 milhão por apenas três meses de limpeza da cidade? Quem seria essa empresa?”, indagou o morador.

Ele também fez um novo comentário sobre a situação: “A cidade está toda suja, mas o povo está pagando quase R$ 1 milhão para limpeza de 3 meses. O que vocês acham de pagarmos R$ 1 milhão por apenas 3 meses de limpeza da cidade?”

Sem resposta

A equipe de reportagem do Em Tempo entrou em contato com a prefeitura de Barcelos, mas até o momento não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.

