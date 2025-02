Passagem subterrânea do São Jorge será interditada para reparos neste fim de semana

A recomendação do IMMU é que motoristas e passageiros planejem seus trajetos com antecedência para evitar transtornos.

A passagem subterrânea do complexo viário Roberto Campos, na avenida Constantino Nery, bairro São Jorge, será interditada temporariamente para manutenção. A interdição começa à meia-noite de sábado (15) e deve seguir até as 22h de domingo (16), segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

Com a interrupção no trânsito no sentido avenida São Jorge – rua Pará, os motoristas deverão utilizar rotas alternativas. A principal opção será dobrar à direita na avenida Constantino Nery e fazer o retorno próximo à avenida Ayrão.

Alterações no transporte público

A interdição também impactará o transporte coletivo, alterando o itinerário de duas linhas de ônibus:

Linha 122 (Santo Agostinho / Conjunto Vieiralves / T2 / Cachoeirinha) : no sentido bairro–Cachoeirinha, seguirá pela avenida São Jorge, depois Constantino Nery, fará o retorno na alça próxima ao Terminal 1 (T1), retornando à Constantino Nery e seguindo pela avenida Álvaro Maia, retomando seu trajeto normal.

: no sentido bairro–Cachoeirinha, seguirá pela avenida São Jorge, depois Constantino Nery, fará o retorno na alça próxima ao Terminal 1 (T1), retornando à Constantino Nery e seguindo pela avenida Álvaro Maia, retomando seu trajeto normal. Linha 118 (Santo Agostinho / T2 / Cachoeirinha): seguirá até a avenida São Jorge, depois Constantino Nery, fará o retorno na alça próxima ao T1, passando novamente pela Constantino Nery. Em seguida, seguirá pela avenida Álvaro Maia, rua Santos Dumont, avenida Ayrão, rua Silva Ramos e avenida Djalma Batista, retomando seu percurso habitual.

A recomendação do IMMU é que motoristas e passageiros planejem seus trajetos com antecedência para evitar transtornos.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱