Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro abre matrículas para 2025

O Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro inicia o período de matrículas para os cursos do primeiro semestre de 2025. As inscrições ocorrem de forma on-line, seguidas da entrega presencial de documentos. São oferecidos mais de 30 cursos em diversas áreas artísticas, com aproximadamente mil vagas disponíveis no Polo Manaus.

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site, que será divulgado nos perfis oficiais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (@culturadoam) e do Liceu (@liceudoam). O candidato escolhe a unidade e o curso desejado, recebe a confirmação via WhatsApp e deve comparecer presencialmente para entregar a documentação obrigatória.

Fases da matrícula

Cursos de Iniciação Artística: Inscrições de 17 a 19 de fevereiro. Confirmação presencial nos dias 19 e 20 de fevereiro. Aulas começam em 17 de março.

Inscrições de 17 a 19 de fevereiro. Confirmação presencial nos dias 19 e 20 de fevereiro. Aulas começam em 17 de março. Grupos Artísticos e cursos com audição ou teste de aptidão: Inscrições em 6 e 7 de março. Testes nos dias 13 e 14 de março, com resultado no dia 17. Confirmação da matrícula nos dias 18 e 19 de março. Aulas iniciam em 24 de março.

Documentação necessária

Menores de idade: RG ou certidão de nascimento, RG e CPF do responsável, comprovante de residência e declaração escolar.

RG ou certidão de nascimento, RG e CPF do responsável, comprovante de residência e declaração escolar. Maiores de idade: RG, CPF, comprovante de residência e de escolaridade.

A entrega da documentação ocorre na unidade ou polo escolhido. Entre as opções estão o Sambódromo, os Centros de Convivência Padre Vignola e Magdalena Arce Daou, além do Centro Cultural Aníbal Bessa. O Centro de Convivência do Idoso está em reforma e terá turmas realocadas.

Cursos disponíveis

O Liceu oferece cursos de iniciação artística para alunos de 5 a 50+ anos, abrangendo dança, teatro, música e artes visuais. Entre as opções estão teclado, violão, balé, jazz, teatro de improvisação, desenho e cerâmica. Alguns cursos exigem teste de aptidão ou audição.

Acessibilidade e estrutura

O Liceu garante atendimento prioritário a alunos com deficiência, conforme a Lei 7.335/25. As unidades contam com salas climatizadas, professores capacitados e uma instrumentoteca para empréstimo de instrumentos.

Lista de espera

Caso as vagas sejam preenchidas, será formada uma lista de espera. Os candidatos que não conseguirem ingresso neste semestre podem tentar novamente no segundo semestre de 2025. Todos os cursos são gratuitos e oferecidos pelo Governo do Amazonas.

Mais informações

Os interessados devem acompanhar o Portal da Cultura (https://cultura.am.gov.br/liceudoam/) e as redes sociais do Liceu (@liceudoam) e da Secretaria de Cultura (@culturadoam).

