TEMPORADA BOVINA

Festa reúne grandes nomes do Caprichoso em Manaus e esquenta o clima para o Festival de Parintins.

A temporada bovina segue em ritmo acelerado em Manaus. Neste sábado (6), a tradicional Feijoada Vip do Caprichoso reúne a nação azul e branca no Centro de Convenções da Amazônia Vasco Vasques, na Avenida Constantino Nery, bairro Flores.

A programação começa às 12h e promete mais de oito horas de festa. Além disso, a edição deste ano acontece em um espaço maior para atender à alta procura do público.

Novo espaço para receber a torcida

Considerada um dos eventos mais aguardados da temporada bovina na capital, a Feijoada Vip antecede os dias decisivos de preparação para o Festival de Parintins.

Segundo o presidente do Movimento Marujada, Beto Vital, as equipes finalizaram os preparativos para garantir conforto e uma grande experiência ao público.

“Estamos preparando todos os detalhes com muito carinho. As equipes de montagem, som, palco, iluminação, telão e decoração estão trabalhando para entregar uma grande experiência ao nosso público”, afirmou.

Toadeiros e atrações confirmadas

A programação reúne nomes conhecidos da galera azulada, entre eles Edmundo Oran, Klinger Jr., Arlindo Neto, Jr. Paulain, Gabriel Tavares, Diego Brelaz, André Vaz, Alonso Júnior, Júlio Persil, Fabiano Neves e Canto da Mata.

Além disso, o evento contará com apresentações da Marujada de Guerra, Corpo de Dança Caprichoso (CDC) Manaus e Raça Azul.

Mesmo sem a presença de Patrick Araújo, que já tinha compromisso agendado anteriormente, a organização garante uma programação especial para os torcedores.

Ingressos seguem à venda

Quem ainda não garantiu presença pode adquirir ingressos no Bar do Lourinho e no Escritório do Movimento Marujada.

A Feijoada Vip integra o calendário oficial da temporada bovina em Manaus e marca a reta final de preparação da torcida para o Festival Folclórico de Parintins.

Último ensaio antes de Parintins

Já neste domingo (7), a Marujada de Guerra realiza o último ensaio da temporada em Manaus. O evento acontece a partir das 17h, no Atlético Rio Negro Clube.

A programação terá a participação do apresentador Edmundo Oran, dos toadeiros Diego Brelaz, Márcio do Boi e Paulinho Viana, além da Banda Movimento. O Corpo de Dança Caprichoso (CDC) e a torcida Raça Azul também participam da festa.

A entrada custa R$ 20. Já as mesas podem ser reservadas pelo telefone (92) 99112-1094.

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