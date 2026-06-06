A temporada bovina segue em ritmo acelerado em Manaus. Neste sábado (6), a tradicional Feijoada Vip do Caprichoso reúne a nação azul e branca no Centro de Convenções da Amazônia Vasco Vasques, na Avenida Constantino Nery, bairro Flores.
A programação começa às 12h e promete mais de oito horas de festa. Além disso, a edição deste ano acontece em um espaço maior para atender à alta procura do público.
Novo espaço para receber a torcida
Considerada um dos eventos mais aguardados da temporada bovina na capital, a Feijoada Vip antecede os dias decisivos de preparação para o Festival de Parintins.
Segundo o presidente do Movimento Marujada, Beto Vital, as equipes finalizaram os preparativos para garantir conforto e uma grande experiência ao público.
“Estamos preparando todos os detalhes com muito carinho. As equipes de montagem, som, palco, iluminação, telão e decoração estão trabalhando para entregar uma grande experiência ao nosso público”, afirmou.
Toadeiros e atrações confirmadas
A programação reúne nomes conhecidos da galera azulada, entre eles Edmundo Oran, Klinger Jr., Arlindo Neto, Jr. Paulain, Gabriel Tavares, Diego Brelaz, André Vaz, Alonso Júnior, Júlio Persil, Fabiano Neves e Canto da Mata.
Além disso, o evento contará com apresentações da Marujada de Guerra, Corpo de Dança Caprichoso (CDC) Manaus e Raça Azul.
Mesmo sem a presença de Patrick Araújo, que já tinha compromisso agendado anteriormente, a organização garante uma programação especial para os torcedores.
Ingressos seguem à venda
Quem ainda não garantiu presença pode adquirir ingressos no Bar do Lourinho e no Escritório do Movimento Marujada.
A Feijoada Vip integra o calendário oficial da temporada bovina em Manaus e marca a reta final de preparação da torcida para o Festival Folclórico de Parintins.
Último ensaio antes de Parintins
Já neste domingo (7), a Marujada de Guerra realiza o último ensaio da temporada em Manaus. O evento acontece a partir das 17h, no Atlético Rio Negro Clube.
A programação terá a participação do apresentador Edmundo Oran, dos toadeiros Diego Brelaz, Márcio do Boi e Paulinho Viana, além da Banda Movimento. O Corpo de Dança Caprichoso (CDC) e a torcida Raça Azul também participam da festa.
A entrada custa R$ 20. Já as mesas podem ser reservadas pelo telefone (92) 99112-1094.
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