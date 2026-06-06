RUMO AO FESTIVAL

Torcida encarnada enfrentou o mau tempo, lotou o Sambódromo e fez a despedida da temporada em Manaus antes do Festival de Parintins.

Nem a chuva afastou a torcida do Boi Garantido na noite desta sexta-feira (5). O último Curral da temporada em Manaus lotou o Sambódromo e mostrou a força da nação vermelha e branca na reta final para o Festival de Parintins 2026.

Além da despedida da capital, o evento reforçou o clima de confiança pelo bicampeonato. Durante toda a noite, milhares de torcedores acompanharam apresentações de artistas e itens oficiais do boi encarnado.

Sambódromo lotado mesmo sob chuva

A programação contou com shows de David Assayag, Israel Paulain, Leonardo Castelo, Carlinhos do Boi, Sebastião Júnior, Ken Pablo, P.A. Chaves, Patrick Modesto, Inayra e Julieta Câmara. Enquanto isso, o grupo Garantido Show manteve o público animado do início ao fim.

Além disso, a Batucada e o Comando Garantido receberam homenagens especiais. Os dois grupos são considerados peças fundamentais para a construção da festa vermelha e branca dentro e fora da arena.

Por causa disso, o Sambódromo ganhou clima de Bumbódromo. Mesmo com a chuva, os torcedores permaneceram no local e participaram da festa até o encerramento da programação.

Homenagens e clima de bicampeonato

O coordenador do Comando Garantido, Jorge Henrique Lira, destacou que o encerramento da temporada em Manaus representa a força da torcida antes da disputa em Parintins.

“Levar essa energia de Manaus para Parintins é um encontro de emoções e histórias”, afirmou.

Da mesma forma, a homenagem à Batucada emocionou integrantes e torcedores. O reconhecimento celebrou o trabalho realizado ao longo de toda a temporada.

Sebastião Júnior leva torcida ao delírio

Outro momento bastante aguardado aconteceu durante a apresentação de Sebastião Júnior. Recebido com entusiasmo pela torcida, o cantor relembrou a relação construída com o boi ao longo dos anos.

“Estar aqui no último Curral da temporada, fechando com chave de ouro e trazendo essa energia para a galera torcer pelo nosso bicampeonato, é algo que realmente não tem explicação”, declarou.

Por fim, o público deixou o Sambódromo com a expectativa ainda maior para o Festival de Parintins. Agora, as atenções da nação vermelha e branca se voltam para o Bumbódromo, onde o Garantido buscará mais um título nos dias 26, 27 e 28 de junho.

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