Amazonas anuncia Carlos Akapo, lateral e capitão de seleção de Guiné Equatorial

O Amazonas segue se movimentando no mercado da bola. O clube anunciou nesta sexta-feira (14) a contratação do lateral-direito Carlos Akapo, ex-San Jose Earthquakes, equipe da Major League Soccer (MLS). Aos 31 anos, o jogador também é capitão da seleção de Guiné Equatorial e chega como mais uma opção para o setor defensivo da Onça-pintada.

Nova experiência no futebol brasileiro

Akapo destacou sua motivação ao aceitar o desafio de atuar no futebol brasileiro. Ele é o primeiro jogador africano a vestir a camisa da Onça-pintada.

“Para mim, é um desafio novo, em um novo continente. O Amazonas tem crescido muito em pouco tempo e penso que é uma nova oportunidade para conquistar títulos e subir para a Série A”, afirmou o jogador.

O lateral chega para disputar posição com Tiago Cametá, Bernardo e Luiz Felipe. Agora, ele aguarda a regularização na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para ficar à disposição do técnico Aderbal Lana.

Carreira e experiência internacional

Nascido em Elche, na Espanha, Akapo tem dupla nacionalidade e construiu grande parte da sua carreira no futebol espanhol. O defensor atuou por Huracán Valencia, Numancia, Valencia B, Huesca e Cádiz, antes de se transferir para o San Jose Earthquakes.

Pela seleção de Guiné Equatorial, o lateral soma 41 partidas e dois gols, tendo participado das últimas duas edições da Copa Africana de Nações (2022 e 2024).

Próximos desafios

Com a camisa do Amazonas FC, Akapo disputará o Campeonato Amazonense, a Copa Verde, a Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro.

