Vaticano faz atualização sobre saúde de Papa Francisco

Um porta-voz do Vaticano informou, neste sábado (15), que o papa Francisco continua seu tratamento para uma infecção respiratória no hospital, onde permanecerá pelo tempo que for necessário.

“Veremos como ele reage ao tratamento”, disse Matteo Bruni, diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé. “Não tenho uma data precisa (para alta)”, acrescentou.

O papa dormiu bem e sua febre não aumentou durante a noite. A expectativa é que Francisco continue realizando exames de diagnóstico neste sábado.

Uma autoridade do Vaticano, falando sob a condição de anonimato, disse que o papa não teve febre na manhã deste sábado.

O pontífice, de 88 anos, sofre de bronquite há mais de uma semana e foi levado ao hospital Gemelli de Roma para tratamento na manhã de sexta-feira (14).

O hospital Gemelli, o maior de Roma, tem uma suíte especial para tratar papas e é conhecido especialmente por tratar o falecido Papa João Paulo II com frequência durante seu longo papado.

Histórico

Francisco passou nove dias no Gemelli em junho de 2023, quando passou por uma cirurgia para reparar uma hérnia abdominal.

Do lado de fora do hospital, neste sábado, grupos de pessoas se reuniram sob uma famosa estátua de João Paulo II para rezar por Francisco.

“Descobrimos ontem de manhã, com tristeza”, disse Giovanni Di Muro, um italiano que estava visitando seu filho no hospital. “Esperamos que não seja nada sério e que tudo fique bem.”

O Vaticano disse na sexta-feira à noite que os exames indicaram que Francisco tinha uma infecção do trato respiratório.

Francisco, que é pontífice desde 2013, teve gripe e outros problemas de saúde várias vezes nos últimos dois anos.

Na juventude, ele desenvolveu um caso de pleurisia e teve parte de um dos pulmões removidos e, recentemente, tem sido propenso a infecções pulmonares.

Francisco sofre de problemas respiratórios desde meados de dezembro.

Ele deixou de ler declarações em vários de seus eventos públicos em janeiro e fevereiro, comparecendo às ocasiões, mas pedindo aos assessores que lessem seus comentários preparados.

(*) Com informações da CNN Brasil

Leia mais: ‘Há tantas desolações neste tempo’, diz Papa Francisco em missa de Natal

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱