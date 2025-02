Represa feita por castores poupa mais de um milhão de euros a país europeu

Oito castores pouparam mais de 30 milhões de coroas tchecas, o equivalente a mais de R$ 7 milhões, ao governo da República Tcheca. A causa da economia foi a construção de uma barragem feita pelos animais em apenas dois dias.

O governo local planejava a obra na bacia do rio Moldava há mais de sete anos e já tinha conseguido o dinheiro para realizá-la. Porém, os responsáveis não conseguiam a autorização para construir no local, por ser uma área protegida. E, os fundos ficaram parados desde 2018. A ideia inicial do projeto era restaurar o percurso do rio, que havia sido interrompido anos atrás por obras de uma base militar, que está abandonada atualmente.

Jaroslav Obermajer, chefe da Agência Tcheca de Proteção da Natureza e da Paisagem (AOPK), disse que os castores estão acostumados a fazer esse tipo de construção, já que utilizam madeira para fazer barragens em rios e riachos, bloqueando a corrente e dificultando o acesso de predadores.

As autoridades comemoraram a obra feita pelos roedores, sem documentação, rápida e de graça. De acordo com Bohumil Fišer, chefe da Agência Tcheca de Conservação da Natureza, o resultado foi melhor do que estava no papel: “Eles construíram um pântano com canais e poças. A área é mais ou menos o dobro do que a que nós havíamos planejado”.

Construtores

Mesmo com a eficiência desse caso, nem sempre as construções do mundo animal podem dar certo. Segundo a porta-voz da AOPK, na região de Orlickoustec outro grupo de castores causou o inundamento de campos e de uma linha de trem. O episódio fez com que alguns fazendeiros reclamassem das ações dos animais por causa dos danos que eles podem causar quando derrubam árvores para realizar as barragens.

Os castores não são os únicos construtores do reino animal. No livro “Animais Arquitetos”, do arquiteto Juhani Pallasmaa, formigas, esquilos, aranhas, pássaros e peixes também são algumas espécies que desenvolveram habilidades de construção como método de criar abrigos e garantir a sobrevivência em seus habitats.

