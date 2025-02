VÍDEO: Onça Golias criado como pet é resgatado novamente e levado para abrigo no AM

Santo Antônio do Içá (AM) – O filhote de onça-pintada “Golias” foi novamente retirado da família que o criava como pet e levado para um abrigo provisório na Defesa Civil de Santo Antônio do Içá, no interior do Amazonas. O espaço, montado pela Prefeitura com apoio da Secretaria de Meio Ambiente e monitoramento da Polícia Militar, garantirá a segurança do animal até sua transferência definitiva.

A previsão era levá-lo para o 8º Batalhão de Infantaria de Selva, em Tabatinga, mas a falta de uma licença específica impediu o transporte. Segundo a Prefeitura, a retirada da casa da família busca estimular os instintos naturais do felino, reduzindo a dependência humana.

O Ibama acompanha o caso de perto. O antigo tutor chegou a visitar “Golias” e presenciou sua adaptação ao novo espaço. A Prefeitura afirma que a transferência ocorrerá nos próximos dias, conforme autorização dos órgãos responsáveis.

Entenda o caso

Resgatado no dia 4, “Golias” recebeu atendimento veterinário e foi considerado saudável e dócil. No entanto, por falta de estrutura na cidade, ele foi inicialmente devolvido à família. Agora, Ibama e ICMBio buscam uma solução para sua remoção definitiva, enfrentando desafios logísticos devido à localização remota do município.

