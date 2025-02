Calor intenso no Rio de Janeiro deixa sensação térmica acima de 60 Graus

Nos próximos dias, o Rio estará entre as cidades com as maiores máximas, de acordo com as previsões dos principais serviços de meteorologia. Para a próxima segunda-feira (17), por exemplo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inemet) prevê 40 graus, com sensação térmica que pode passar dos 60 graus. É preciso se hidratar e prestar atenção aos sinais de exaustão pelo calor, que oferece riscos à saúde.

A exaustão de calor pode chegar a causar a morte, explica a cardiologista e intensivista Stephanie Rizk.

“Os riscos associados ao calor extremo para a saúde são alarmantes e podem resultar em sérias consequências. Em situações onde as pessoas estão expostas a altas temperaturas, sobretudo em locais mal ventilados ou com grande concentração de pessoas, diversos problemas de saúde podem surgir”, alerta a especialista em insuficiência cardíaca, transplante cardíaco e coração artificial da Rede D’Or, Hospital Sírio-Libanês e médica da Cardio-Oncologia do InCor/ICESP da Faculdade de Medicina da USP.

A insolação é o problema mais preocupante associado à exposição ao calor extremo. Essa condição, considerada grave, é decorrente da incapacidade do corpo em controlar a própria temperatura. Os sintomas incluem:

Elevação da temperatura corporal;

Pele vermelha, quente e seca;

Dor de cabeça;

Tontura;

Náusea;

Confusão mental;

E, em casos extremos, perda de consciência.

Outro problema comum, segundo Rizk, é a desidratação, causada pela perda significativa de água e eletrólitos, o que é frequente em situações de calor intenso e suor excessivo.

“Sinais como sede extrema, boca seca, urina de cor escura, fadiga e tontura são indicativos dessa condição”.

Além dos quadros causados especificamente pelo calor, as altas temperaturas agravam doenças pré-existentes. O calor pode impactar gravemente sete órgãos: cérebro, coração, intestinos, fígado, rins, pulmões e pâncreas.

Estudos feitos pelo grupo de Paulo Saldiva, professor titular do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), especialista no impacto do meio ambiente sobre a saúde, mostram que o calor eleva o risco de crises de epilepsia, por exemplo.

Pessoas com doenças cardiovasculares também correm maior risco. O aumento da temperatura corporal provoca vasodilatação, causando queda abrupta e intensa de pressão arterial. Além disso, exige que o coração bombeie sangue rapidamente. Entre os eventos prováveis que podem resultar da sobrecarga estão infarto e, em última instância, colapso cardíaco e morte.

Confira as recomendações:

Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede;

Consuma alimentos leves como frutas e saladas;

Utilize roupas leves e frescas;

Evite bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar;

Evite a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h;

Informe-se sobre os níveis de calor na cidade do Rio de Janeiro por meio das redes sociais e sites do Centro de Operações Rio e da Secretaria Municipal de Saúde.

A exposição ao sol sem a proteção adequada contra os raios ultravioleta deixa a pele vermelha, sensível e com bolhas. Use protetor solar;

Proteja as crianças com chapéu de abas;

Em caso de mal-estar, tontura ou demais sintomas provocados em decorrência do estresse térmico, procure uma unidade municipal de saúde.

Calor no Rio

Os 40 graus de máxima previstos pelo Inmet para a próxima segunda-feira, com até 80% de umidade, podem significar uma intolerável sensação térmica de 62,7 graus, se a máxima coincidir com 60% de umidade. Mas nem precisa tanto: 39 graus com 50% são suficientes para se chegar a 51,6 graus de sensação térmica.

Segundo especialistas, muito antes disso qualquer pessoa sente mal-estar. A tolerância ao calor varia de um indivíduo para outro. Mas o risco, independentemente da idade e da boa saúde, começa quando a temperatura do ar supera a do corpo humano, de 36,5 graus, ensina Fábio Gonçalves, professor de biometeorologia da Universidade de São Paulo (USP).

Acima de sua própria temperatura, o corpo precisa trabalhar mais para se manter em equilíbrio. Com a temperatura igual ou superior a 37 graus com mais de 70% de umidade do ar, qualquer pessoa pode ter problemas de saúde, diz Gonçalves.

É prevista também umidade alta, o que amplifica o desconforto térmico porque o suor não evapora levando o calor que o corpo tenta expelir embora. Porém, não há previsão de chuva capaz de fazer o termômetro baixar um pouco. Seluchi diz que os modelos descartam a chance de frentes frias ou uma Zona de Convergência do Atlântico Sul nos próximos dez dias.

Previsão dos próximos dias

O município do Rio está no nível de calor 3 (NC3) desde a última segunda-feira (dia 10). O nível de calor 3 caracteriza-se quando há registro de índices de calor alto (36 graus a 40 graus) com previsão de permanência ou aumento por, ao menos, três dias consecutivos.

Neste sábado, a nebulosidade segue variada e não há previsão de chuva.

Entre o domingo e a próxima terça-feira, as temperaturas voltam a subir, e a nebulosidade deve apresentar redução.

A cidade segue sem previsão de chuva. Os ventos estarão predominantemente moderados.

