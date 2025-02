VÍDEO: Jabuti vivia há 10 anos preso embaixo de piso de residência

Luiza Coelho da Cruz Aguiar, 65 anos, moradora de Itacajá (TO) encontrou o “Vitorioso”, como foi batizado mais tarde, o jabuti que estava havia cerca de 10 anos vivendo embaixo do piso de sua residência.

O caso aconteceu no dia 7 de fevereiro, mas o momento em que o pedreiro achou Vitorioso viralizou nesta semana na internet, chamando a atenção dos internautas.

Ao Metrópoles, Luiza Coelho disse que estava observando que três cerâmicas onde o animal foi encontrado estavam “inchadas”, mas ela nunca imaginaria que encontraria um animal vivo ali. A aposentada pediu para que o pedreiro quebrasse o chão, onde acreditava que estaria a origem do problema da infiltração.

O profissional foi quebrando o piso e, a cada martelada, Vitorioso ia dando as caras. Ao Metrópoles, a aposentada disse que não acreditou no momento em que viu o jabuti saindo de baixo do piso. O susto foi grande quando viram o jabuti, pois não havia buracos que poderiam justificar a chegada do animal até aquele local.

“Com certeza, ele sobreviveu debaixo dessa cerâmica. Tanto que ele tem uma deformação no casco dele. Eu acredito que seja imprensado por alguma cerâmica. Eu suponho que seja do cascalho, quando veio o cascalho do cerrado. Eu nunca criei jabuti”.

Luiza há cerca de 10 anos realizou um aterramento em uma área de sua casa, onde utilizou cascalho. Ela acredita que Vitorioso chegou até a residência junto com o cascalho e cresceu embaixo da cerâmica.

“Eu me arrepiei quando vi. Não acreditei, eu falei: ‘Moço, que isso? Não acredito’. Mas é verídico, é verdade, nada de mentira, eu nem poderia inventar uma coisa dessa.”

Luiza está cuidando do Vitorioso, mesmo sem saber ao certo de quais cuidados um jabuti precisa. Ela disse que mandou uma carta para o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) para que eles resgatem o animal.

O caso do Vitorioso ficou famoso em Itacajá (TO). Luiza disse que vizinhos, professores e estudantes a procuraram para conhecer o jabuti que viveu 10 anos embaixo da terra. Ao ser questionada se já tinha batizado o animal, Luiza disse que um bom nome seria Vitorioso.

“Eu acho que ele é vitorioso. Porque sinceramente eu acho que tudo isso aconteceu para para ele sobreviver. Eu acredito que se ele fica mais tempo ali ele não iria sobreviver. Se fosse para dar um nome seria Vitorioso”.

