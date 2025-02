Tumulto em estação de trem na Índia deixa ao menos 15 mortos

Um tumulto ocorrido na estação ferroviária de Nova Déli, na Índia, deixou, pelo menos, 15 mortos e dezenas de feridos no sábado (15), segundo informações da imprensa local. As milhares de pessoas aglomeradas na plataforma aguardavam a chegada do trem para embarcar rumo ao festival hindu Maha Kumbh, que ocorre no norte do país.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, lamentou o incidente pelas redes sociais: “Meus pensamentos estão com todos aqueles que perderam seus entes queridos. Rezo para que os feridos tenham uma rápida recuperação. As autoridades estão a ajudar todos aqueles que foram afetados por esse tumulto”.

O ministro da Defesa, Rajnath Singh, também publicou mensagem no X, comentando a tragédia: “Estou profundamente entristecido pela perda de vidas devido ao tumulto”

Até o momento, as autoridades indianas não divulgaram o número exato de vítimas, mas informaram que o controle já foi restabelecido no local. As unidades de saúde, no entanto, confirmaram as 15 mortes.

Trinta mortes em duas semanas

O incidente na estação de trem de Nova Délhi ocorre duas semanas após uma tragédia semelhante envolvendo o mesmo festival e que gerou dezenas de mortes. No dia 28 de janeiro, ao menos 30 pessoas morreram em meio à multidão que viajou ao norte do país para participar do Maha Kumbh.

As vítimas não teriam resistido à aglomeração de fiéis que tentavam se banhar nas águas dos rios Ganges e Yamuna. Considerado o maior encontro religioso do mundo, o festival dura um mês e meio e costuma atrair milhões de devotos hindus.

(*) Com informações do Metrópoles

