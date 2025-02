VÍDEO: turista se assusta e chuta tubarão em Fernando de Noronha

Vídeo do momento viralizou nas redes sociais

A turista Emilly Vasconcelos levou um susto ao encontrar com um tubarão enquanto nadava com peixes em uma área de Fernando de Noronha. No vídeo, divulgado nas redes sociais, é possível ver o momento em que o animal se aproximou dela.

Na publicação, a moradora de Recife detalhou que nadava tranquilamente quando “o tubarão resolve aparecer”. Ela foi alertada por colegas que estavam na embarcação de passeio.

“Na hora do desespero, eu chutei o coitado, agora estou sorrindo mas na hora eu chorei”, escreveu a jovem, que retornou ao barco em segurança.

Depois que passou o susto, o homem que filmava chama as pessoas para verem o tubarão. “Que massa”, comentou.

(*) Com informações do Isto É

Leia mais: Turista perde as mãos ao tentar ‘brincar’ com tubarão no mar do Caribe

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱