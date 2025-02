Turista perde as mãos ao tentar ‘brincar’ com tubarão no mar do Caribe

Uma turista que visitava as Ilhas Turks e Caicos ficou gravemente ferida quando foi mordida ao tentar “interagir” com um tubarão, de acordo com autoridades locais. Ela teve as mãos arrancadas e ainda perdeu parte de uma coxa.

A mulher de 55 anos tentou “fazer contato com o animal em águas rasas na tentativa de tirar fotos”, de acordo com um comunicado à imprensa do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Costeiros de Turks e Caicos (DECR, na sigla em inglês).

“O comprimento do tubarão foi estimado em aproximadamente 1,8 metro. No entanto, a espécie ainda não foi confirmada”, acrescentou o o relatório oficial. Suspeita-se, entretanto, que tenha sido um tubarão-touro, uma espécie bastante agressiva e comum nas águas do arquipélago.

O incidente ocorreu em Blue Hills, na ilha de Providenciales (mais conhecida como Provo), em 7 de fevereiro, e a vítima foi levada ao Cheshire Hall Medical Centre, onde foi estabilizada e transportada para um hospital com mais recursos fora da ilha.

A identidade da mulher não foi divulgada, mas vários jornais disseram se tratar de uma cidadã canadense. Ela estava de férias na região com o marido e parentes. De acordo com testemunhos, foi o marido da vítima quem conseguiu afugentar o tubarão.

Após o ataque, o governo de Provo reforçou o pedido para que visitantes respeitem a vida marinha e obedeçam às normas de segurança.

“Nade em áreas liberadas, evite águas turvas, nunca nade sozinho e não tente alimentar a vida marinha em nenhuma circunstância”, disse o DECR.

As Ilhas Turcas e Caicos são um arquipélago de 40 ilhas de corais no Oceano Atlântico e um território transoceânico britânico a sudeste das Bahamas. Entre os locais de mergulho, estão uma barreira de coral de 14 milhas na costa norte de Provo e uma impressionante muralha submarina de 2.134 metros de extensão.

*Com informações do Extra

Leia mais:

Vídeo chocante mostra momento em que tubarão ataca turista

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱