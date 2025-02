Morre vítima do incêndio em fábrica de fantasias de carnaval

Donos das empresas registradas no galpão serão ouvidos nesta segunda-feira (17), pela polícia

Morreu uma das vítimas do incêndio que destruiu uma fábrica de fantasias de carnaval no Rio de Janeiro na última quarta-feira (12). A informação foi divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) neste domingo (16). O homem, que não teve a identidade revelada, era uma das oito pessoas internadas no Hospital Estadual Getúlio Vargas. Seis ainda estão na unidade.

Ao todo, 21 pessoas precisaram de atendimento em unidades hospitalares após inalarem fumaça tóxica e fuligem. Uma mulher, que apresentou melhora e tem estado de saúde estável, e outras duas mulheres e três homens que seguem intubados em estado grave.

Uma outra mulher que estava nesta unidade foi transferida para outro hospital. A secretaria no entanto não divulgou para onde ela foi levada e nem seu atual estado de saúde. Ainda há uma outra vítima internada no Souza Aguiar, com quadro estável.

Responsabilidade

Milton Gonzales e Hélio Araújo de Oliveira, donos das empresas registradas no galpão, serão ouvidos nesta segunda-feira (17), às 13h, na 21ª Delegacia de Polícia, em Bonsucesso.

As escolas de samba Império Serrano, Unidos da Ponte e Unidos de Bangu, que desfilam na Série Ouro do Carnaval do Rio, informaram que toda a produção das fantasias do carnaval 2025 das agremiações estava na fábrica. A Maximus Confecções também confeccionava fantasias de outras escolas da Série Ouro e da Intendente Magalhães.

A LigaRJ, entidade responsável pela organização e promoção da Série Ouro – divisão de acesso do Carnaval carioca –, afirmou que o incêndio “atinge diretamente o planejamento do Carnaval e toda a cadeia produtiva envolvida na sua realização”. Uma Assembleia Geral Extraordinária será convocada, com os presidentes das agremiações, para avaliar os estragos e definir o que pode ser feito.

