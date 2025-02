Escolas de samba recebem repasses de até R$ 450 mil para carnaval de Manaus

O governador do Amazonas, Wilson Lima, destinou recursos para as escolas de samba

O governador Wilson Lima anunciou, nesta quinta-feira (13), os repasses financeiros para as escolas de samba do Grupo Especial, Acesso A e Acesso B, com foco no Carnaval 2025 de Manaus. O anúncio foi feito durante uma reunião com os presidentes das agremiações, onde Lima reafirmou o compromisso do Governo do Amazonas com a realização do evento, essencial para a cultura e para a economia local.

Repasses e valores para as escolas de samba

De acordo com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, os 17 grupos de samba aptos a receber o recurso do total de 26 escolas terão os seguintes valores:

Grupo Especial : R$ 450 mil por escola

: R$ 450 mil por escola Acesso A : R$ 250 mil por escola

: R$ 250 mil por escola Acesso B: R$ 160 mil por escola

Os recursos serão efetuados até sexta-feira (14) e têm como objetivo apoiar a comunidade carnavalesca, abrangendo desde costureiras e aderecistas até músicos e artistas envolvidos na festa.

Impacto econômico e cultural

Durante o evento, o governador destacou que o repasse de recursos “injeta dinheiro na comunidade”, o que resulta em geração de emprego e renda. O presidente da escola Unidos do Alvorada, Mário Jorge Jimenez, também enfatizou a importância desse investimento, afirmando que ele contribui para o resgate do Carnaval de Manaus e a promoção de atividades culturais e econômicas.

Carnaval na Floresta 2025

O Carnaval de Manaus 2025, sob a programação do Carnaval na Floresta, ocorrerá entre os dias 27 de fevereiro e 1º de março. O evento contará com desfiles dos grupos de Acesso A, Acesso B e Grupo Especial. As apresentações das escolas de samba seguem a seguinte ordem:

Grupo Acesso B (27/02): Unidos do Coophasa, Mocidade Independente da Raiz, Legião de Bambas, Gaviões do Parque, entre outras.

(27/02): Unidos do Coophasa, Mocidade Independente da Raiz, Legião de Bambas, Gaviões do Parque, entre outras. Grupo Acesso A (28/02): Meninos Levados, Beija-Flor do Norte, Império do Havaí, entre outros.

(28/02): Meninos Levados, Beija-Flor do Norte, Império do Havaí, entre outros. Grupo Especial (1º/03): Sem Compromisso, Vitória Régia, Unidos do Alvorada, e mais.

O evento, promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, representa não apenas uma festividade cultural, mas também um importante fator econômico para o Amazonas, destacando a importância do Carnaval de Manaus no cenário nacional.

