‘Não pode’, diz cantora gospel ao jogar anjos de Maira Cardi fora

A influenciadora Maira Cardi contou nas redes sociais que a cantora gospel Isadora Pompeo visitou sua casa e jogou todas as estátuas e obras de arte com anjos fora. No vídeo em que ela conta essa história, Cardi deixa claro que ela permitiu que a artista removesse as obras de arte.

O que aconteceu?

Maira Cardi contou que sua amiga, Isadora Pompeo, removeu todas as representações de anjos da sua casa. A influenciadora relatou que a cantora apontou que “Crente não pode” ter imagens dessas.

“Isadora Pompeo foi lá em casa e jogou tudo fora, tudo de anjo, de estátua, disse que ‘Crente não pode’, jogou tudo fora minhas obras de arte”. – Maira Cardi

Cardi relatou que a cantora juntou todas as estátuas e pediu para jogar fora. A influenciadora afirmou que Isadora Pompeo contou para ela o raciocínio e fé por trás e com isso ela “desapeguei de tudo”.

“Ela [Pompeo] vai lá em casa e ela arranca tudo”. A influencer contou que a cantora foi na casa dela e pediu para ela tirar outra estátua e falou que a estátua representava um “anjo caído”.

“Eu tinha um desses gigante, que comprei em Miami, e aí a Isadora Pompeo ela falou ‘Tira daí’, e ela sentiu algum negócio, não sei o que foi. Mas isso é um anjo caído”. – Maira Cardi.

(*) Com informações do UOL

