Cinema, música e teatro na Semana Cultural em Manaus

Manaus (AM) – A programação cultural nos espaços administrados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, em Manaus, garantirá uma experiência rica e diversificada ao público nesta semana, que vai de segunda a sexta-feira, de 17 a 21 de fevereiro, tanto para a população da cidade, como para turistas que desejam conhecer mais da cultura local.



A Orquestra de Câmara do Amazonas se apresentará, e exibições cinematográficas ocorrerão no Teatro Amazonas e Teatro Gebes Medeiros, compondo uma série de eventos imperdíveis.

Segunda-feira

A programação inicia nesta segunda-feira (17/02), com a realização do projeto “Cinema de Arte de Rua”, no Largo de São Sebastião, às 18h. O projeto conta com a exibição de dois filmes, o “O Conto do Grand Café Tucumã” e “A Dor Fantasma”, dos cineastas Vinícius Tavares e André Diniz, respectivamente. A exibição ocorre de maneira gratuita e tem classificação livre.

Terça-feira

Na terça-feira (18/02), às 20h, o Teatro Amazonas será palco da exibição do filme “Ária: Fazendo a Vida Viver”, produzido pela CM ArteCultura Produções. Com duração de uma hora e classificação livre, a obra retrata a história real de Ária, uma jovem artista de 18 anos que, durante o declínio do ciclo da borracha no Amazonas, encantava a sociedade com seu talento ao violino. No entanto, sua trajetória acabou brutalmente interrompida em um baile à fantasia no carnaval de 1915, quando se torna vítima de feminicídio. Baseado em fatos reais, o filme resgata essa história marcante, que mescla juventude, ciúmes e a cultura carnavalesca da época, A entrada para a sessão é gratuita.

Quarta-feira

Já na quarta-feira (19/02), o Grupo Bacaba promove o “Bacaba Convida – Exibição de filmes Amazonenses”, o evento será realizado às 18h30, no Teatro Gebes Medeiros, avenida Eduardo Ribeiro, 937, Centro. Neste evento, a Bacaba Produções apresenta uma seleção de filmes com narrativas de valorização à cultura, o folclore e as histórias da região amazônica.

Obras

A programação conta com três obras audiovisuais: “Santo Antônio da Terra Preta” (2024), “No Caminho do Sol” (2024) e “Beto” (2022). Todos os curtas dispõem de classificação livre e entrada gratuita.

Ainda na quarta (19/02), acontece o bloco Tacacá na Bossa, um esquenta para o bloco Cobra Grande. O evento de entrada gratuita, ocorre às 18h, no Largo de São Sebastião, unindo a tradição do Tacacá na Bossa às quartas-feiras com o espírito carnavalesco da temporada. As atrações são o grupo Casa de Caba, Chora cachorro e o trio Agenor, Agostinho e Leo.

Quinta-feira

Na quinta-feira (20/02), às 20h, a Orquestra de Câmara do Amazonas apresenta ““Puccini / Barber / Tchaikovsky””. No repertório, Giacomo Puccini (1858 – 1924), com “Crisantemi”; “Samuel Barber” (1910 – 1981), com “Adagio para cordas”, e Piotr Ilitch Tchaikovsky (1840 – 1893), com Serenata para cordas em dó maior Op. 48.

Sob direção musical e regência do maestro Otávio Simões, a apresentação tem classificação indicativa de 10 anos. Os ingressos para a plateia e frisas custam R$10,00 enquanto os demais lugares têm entrada gratuita.

Quinta e Sexta

Além disso, o Ateliê 23 retorna ao Teatro Gebes Medeiros na quinta e sexta-feira (20 e 21/02), às 20h, com o espetáculo “Cabaré Chinelo” fazendo uma passagem marcante e envolvendo o público em uma experiência imersiva sobre a Belle Époque amazonense e as histórias de mulheres prostituídas no período da borracha.

Com uma narrativa forte e músicas que resgatam memórias e denúncias sociais, a montagem do Ateliê 23 transformará o espaço em um verdadeiro cabaré, onde a plateia poderá vivenciar a atmosfera da época por meio de performances intensas e um rico trabalho cênico.

Os ingressos podem ser adquiridos através do link na bio do instagram do @atelie23 ou na platafoma de online shopingressos.com. A classificação indicativa é de 18 anos ou mais.

Leia mais:

Valer Teatro inaugura novo conceito de livraria e centro cultural em Manaus

( * ) Portal Em Tempo, com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱