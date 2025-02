Com alta de 33,33%, preço do ovo no Amazonas dispara

Alguns avicultores procurados pela reportagem informaram que a valorização do dólar acaba influenciando no preço final do ovo.

O preço da forma de do ovo no Amazonas já registra uma alta de até 33,33% em alguns estabelecimentos na capital e no interior do Estado. A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) alerta para o aumento expressivo no preço repassado pelos fornecedores ao varejo.

Em alguns estabelecimentos consultados pela reportagem, tanto na capital quanto no interior, o preço da forma do ovo já passou de R$ 18 para R$ 24, o que representa um aumento de 33,33%. (Valores são referentes ao preço médio do produto comercializado)

“Como o dólar está em alta, os produtores de milho e soja estão investindo no comércio de exportação, o que traz uma escassez nos produtos principais para produção da ração de galinha. Isso faz elevar o preço da ração e, consequentemente, eleva o preço dos ovos”, comentou um avicultor.

Conforme os avicultores, mesmo as granjas que produzem suas rações acabam tendo que elevar o preço dos ovos de galinha, o motivo: a alta no preço do milho e da soja.

Alerta

A Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) alerta para o aumento expressivo no preço dos ovos de galinha repassado pelos fornecedores ao varejo. Desde a segunda quinzena de janeiro, a combinação de alta demanda e oferta restrita tem levado a reajustes significativos. Nesta semana, a elevação já chega a 40% em diversas regiões do país.

“As empresas iniciaram a programação de abastecimento das lojas para atender à demanda sazonal da Quaresma, mas a restrição na oferta e os aumentos sucessivos de preços preocupam os supermercados. Além disso, o consumidor também tem recorrido mais aos ovos de galinha devido à alta dos preços das demais proteínas”, explica Marcio Milan, vice-presidente da Abras.

Nos supermercados, além do impacto no bolso, os consumidores também enfrentam uma redução no peso médio dos ovos. Com a entrada em vigor da Portaria SDA nº 1.179, da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária, em 6 de setembro de 2024, a nova classificação diminuiu o peso médio dos ovos em quase 10 gramas por unidade, afetando o custo-benefício do produto.

A Abras segue monitorando a evolução dos preços e reforça a importância do equilíbrio no mercado para evitar impactos excessivos ao consumidor.

Para a presidente do Conselho Federal de Economia (Cofecon), Denise Kassama, esse aumento de 40% do ovo registrado em diversas regiões é em relação ao mesmo período do ano passado.

“Ou seja, ao longo do ano de 2024, foi aumentando até atingir esses 40%, o que é bastante caro, concordo. Por que isso aconteceu? Nós vivemos em um mercado onde os preços orbitam entre oferta e demanda. No ano passado, foi visível, por vários motivos – desde a questão da enchente no Rio Grande do Sul até as secas no Centro-Oeste -, que o preço da carne bovina disparou no mercado. E aí, com a carne muito alta, muitos migraram para proteínas mais baratas, como o frango de uma forma geral e o ovo, que é uma fonte de proteína. Isso, por sua vez, aumentou a demanda e pressionou o preço para cima”, explicou a economista.

Denise Kassama disse que podemos agregar outros fatores, como a estiagem, que prejudicou algumas safras, como a do milho, impactando a produção de ração para os frangos.

“Mas, basicamente, foi porque o frango se tornou uma opção de proteína um pouco mais barata que a carne. Vamos esperar que esse mercado se normalize para que esse preço comece a baixar”, ressaltou.

Milho

O preço do milho disponível no Amazonas nesta segunda-feira, 17, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), também está R$ 79,12.

Esse valor reflete um aumento de 0,14% em relação ao último preço registrado, indicando uma valorização do produto. Diversos fatores influenciam o preço do milho disponível no Amazonas, tanto em nível global quanto regional.

Conforme a Cepea, a oferta e demanda internacionais, as condições climáticas e políticas governamentais específicas do estado, os custos de transporte e logística no Amazonas e os eventos geopolíticos são determinantes nessa dinâmica. Para entender a recente valorização no estado e tomar decisões informadas no mercado, é essencial considerar todos esses fatores.

