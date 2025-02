Amazonas registra mais de 4,5 mil denúncias de crimes contra idosos

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso (DECCI), intensificou as investigações e o combate à violência contra pessoas idosas em 2024. O trabalho resultou no registro de mais de 4,5 mil Boletins de Ocorrência (BOs), evidenciando o impacto das ações policiais na apuração de crimes e na conscientização da população sobre a importância das denúncias.

Investigações e medidas protetivas

De acordo com a delegada Andrea Nascimento, titular da DECCI, o aprofundamento das investigações permitiu a instauração de 587 Inquéritos Policiais (IPs) e 364 Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs). Além disso, foram solicitadas 175 medidas protetivas à Justiça. As operações também levaram à prisão em flagrante de 87 pessoas, ao cumprimento de oito mandados de prisão e à expedição de outros cinco, reforçando o compromisso da delegacia na repressão a esses crimes.

“Ao longo de 2024, as ações levaram à instauração e remessa de 951 procedimentos criminais à Justiça. Esses números evidenciam o compromisso da equipe da delegacia em garantir justiça às vítimas, conduzindo apurações minuciosas que, na maioria dos casos, apontam familiares como autores das agressões”, destacou a delegada.

Crimes mais frequentes

Entre os crimes mais recorrentes contra idosos estão maus-tratos, abandono, violência financeira, negligência, violência psicológica, física e discriminação. Em grande parte dos casos, os próprios familiares ou cuidadores são os responsáveis pelas agressões, o que torna ainda mais desafiador o enfrentamento dessas situações.

“Recebemos mais de 2,2 mil denúncias anônimas por meio do Disque 100, Disque 181 e outros canais. Além disso, realizamos 1.652 diligências domiciliares para verificar in loco a procedência dessas denúncias, possibilitando a instauração dos procedimentos criminais cabíveis e demais encaminhamentos”, explicou a delegada.

Trabalho em rede

A DECCI atua em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), por meio do atendimento psicossocial realizado pelo Centro Integrado de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa (CIPDI) e outros órgãos da rede de proteção. Esse trabalho conjunto é essencial para garantir os direitos dos idosos de forma integral.

“Seguiremos trabalhando incansavelmente para conscientizar a população e combater os crimes praticados contra idosos”, concluiu a delegada.

Como denunciar

A delegada Andrea Nascimento reforça a importância de denunciar qualquer suspeita de violência contra idosos. As denúncias podem ser feitas pelo Disque 100, dos Direitos Humanos, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

Os Boletins de Ocorrência (BOs) podem ser registrados em qualquer delegacia ou diretamente na DECCI, localizada na Rua do Comércio, bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul. Também é possível registrar ocorrências pela Delegacia Virtual (Devir), acessível pelo site: http://delegaciavirtual.sinesp.gov.br.

