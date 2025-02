Senador do Amazonas garante licitação da BR-319 até abril

Senador projeta conclusão das pontes e asfaltamento do trecho do meio da rodovia BR-319 em até 4 anos

O senador Eduardo Braga (MDB) demonstrou otimismo quanto à liberação da licitação para o asfaltamento do trecho do meio da rodovia BR-319, que liga Manaus a Porto Velho.

Em entrevista transmitida ao vivo de Brasília nesta terça-feira (18), o senador afirmou que a expectativa é de que o governo federal autorize a abertura da licitação até o mês de abril.

Ele também revelou que as obras de reconstrução das pontes nos trechos fluviais da rodovia, como Curaçá, Autaz Mirim e Igapó-Açu, devem ser concluídas entre agosto e dezembro deste ano.

“Nós esperamos que até abril seja liberada a licença para que possamos licitar em maio. A previsão é que, até julho, já possamos contratar o resultado desta licitação e começar a colocar asfalto neste trecho. Se tudo correr bem, vamos iniciar as obras no verão”, disse Braga. O senador ressaltou que, embora o asfaltamento tenha início em breve, a obra deverá durar entre três a quatro anos até ser concluída.

Licenciamento ambiental

Braga também explicou que os estudos de impacto ambiental e os estudos relacionados aos povos indígenas estão concluídos, o que possibilita a liberação do licenciamento necessário para a licitação. “Os estudos de impacto de flora, fauna e para os povos indígenas já estão finalizados. O grupo de trabalho criado pelo presidente Lula concluiu que a obra é viável e publicou a viabilidade do projeto”, explicou o senador.

Reconstrução das pontes

Em relação à reconstrução das pontes de madeira para concreto nos trechos fluviais da BR-319, Braga adiantou os prazos para a finalização das obras. As três pontes que foram licitadas devem ser entregues dentro de um cronograma estipulado. “A ponte que desabou no Rio Curaçá será entregue até agosto, assim como a do Rio Autaz Mirim. Já a ponte do Igapó-Açu tem previsão para ser concluída até dezembro”, afirmou Braga.

O senador ainda destacou a necessidade de uma ponte sobre o Rio Solimões para interligar Manaus ao Careiro da Várzea, mas ressaltou que essa questão precisa de mais planejamento e tempo para ser resolvida.

BR-319 é essencial para o país

Eduardo Braga defendeu a importância da BR-319 para a região e para o Brasil como um todo. “Não é uma obra que se faz em um ano. É uma obra necessária para o desenvolvimento da região Norte. Devido à sua relevância estratégica, não podemos permitir que a rodovia continue sendo negligenciada”, afirmou.

O senador ainda afirmou que não liberar o asfaltamento da BR-319 seria “uma burrice”, pois, segundo ele, os custos com a manutenção anual da rodovia no estado atual são elevados. “Se fizermos uma obra de boa qualidade, com a tecnologia atual, não há justificativa para não termos governança sobre os impactos ambientais. Os estudos foram feitos, e as reservas estão demarcadas”, completou Braga.

Um marco para o Amazonas e o Brasil

Braga também destacou que a BR-319 é essencial para o Amazonas, Rondônia e Roraima, além de representar uma peça chave para a estratégia nacional de desenvolvimento. “Depois de mais de 20 anos de luta, está claro que a BR-319 é vital para a nossa região. Não é justo que, por teimosia, a obra seja mais uma vez retardada, principalmente quando não existem mais argumentos técnicos que justifiquem a paralisação”, finalizou o senador.

