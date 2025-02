Esquenta do ‘Bloco da Cobra Grande’ acontece nesta quarta (19) no Largo São Sebastião

As atrações musicais ficam por conta do trio “Agenor, Agostinho e Léo” e das bandas “Casa de Caba” e “Chora Cachorro”.

Nesta quarta-feira, 19 de fevereiro, a partir das 18h, o Largo São Sebastião, localizado na rua 10 de Julho, no Centro de Manaus, recebe o “1º Bloco do Tacacá na Bossa”, um esquenta para o “Bloco da Cobra Grande 2025”. O evento, com entrada gratuita, marca o início das festividades de carnaval na cidade e celebra uma parceria inédita entre o “Bloco da Cobra Grande”, contemplado pelo edital da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), e o projeto “Tacacá na Bossa”.

As atrações musicais ficam por conta do trio “Agenor, Agostinho e Léo” e das bandas “Casa de Caba” e “Chora Cachorro”. A apresentação será comandada por Isis de Manaus. O diretor-presidente do Conselho Municipal de Cultura (Concultura), Tony Medeiros, destacou o apoio da Prefeitura de Manaus às comemorações de carnaval.

“O carnaval de Manaus é uma celebração da nossa cultura, e a prefeitura tem sido uma parceira fundamental para que essa festa cresça a cada ano. Seja no apoio às escolas de samba ou aos blocos de rua, por meio de fomento ou de editais como a Pnab, seguimos fortalecendo essa manifestação popular. Um exemplo disso é o Bloco da Cobra Grande, contemplado pelo edital e que acontece desde 2020. Nesta quarta-feira, ele chega como um esquenta do que está por vir em março, garantindo muita alegria para nossa cidade”, afirmou Medeiros.

Patrícia Borges, produtora e idealizadora do projeto, ressaltou que o evento celebra os anos de existência do “Tacacá na Bossa” e convida o público para o “Bloco da Cobra Grande 2025”, que ocorrerá no dia 1º de março.

“Eu e o Agenor Vasconcelos, da equipe do Cobra Grande, somos fãs do projeto Tacacá na Bossa, e essa festa é uma parceria que nos alegra e nos motiva a continuar levando a música independente de forma gratuita ao público de Manaus. É para aquecer e dar um gostinho do que apresentaremos no dia 1º de março, no ‘Bloco da Cobra Grande 2025’”, explicou Patrícia.

O “Bloco da Cobra Grande 2025 – Um Carnaval Transamazônico” foi um dos projetos selecionados pelo Edital Macro de Chamamento Público n° 002/2024 – Festivais, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), da Prefeitura de Manaus, realizado pelo Concultura, com apoio do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

