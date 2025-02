Uruguaio Kevin Ramírez reforça o Amazonas para a temporada 2025

O Amazonas anunciou nesta terça-feira (18) a contratação do atacante uruguaio Kevin Ramírez para a temporada 2025. O jogador de 30 anos, que se destacou como vice-artilheiro da Segunda Divisão uruguaia em 2024 pelo Rentistas, chega para reforçar o elenco aurinegro. Ele já está integrado ao grupo e aguarda regularização para estrear.

Histórico do jogador

Natural de Rivera, no Uruguai, Kevin Federik Ramírez Dutra iniciou sua carreira profissional no Montevideo Wanderers e passou por diversos clubes da América Latina, incluindo Miramar Misiones (URU), Nacional (URU), América de Cali (COL), Tigre (ARG), Atlante (MEX), Querétaro (MEX), Puebla (MEX) e Defensor Sporting (URU). Em 2024, atuou pelo Rentistas, registrando 10 gols e 3 assistências em 29 jogos.

Palavra do reforço

Ramírez celebrou sua chegada ao clube e destacou o foco na principal meta do Amazonas FC na temporada.

“Muito agradecido pela oportunidade. Desde que cheguei fui muito bem tratado por todos do clube. Quero me adaptar bem à equipe e seguir passo a passo, jogo a jogo. Temos um bom grupo e nosso objetivo é subir, então precisamos estar todos focados”, afirmou.

Próximo compromisso do Amazonas FC A Onça-pintada volta a campo nesta quinta-feira (20) para a estreia na Copa do Brasil contra o Rio Branco VN. A partida acontece às 19h (horário de Manaus), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). Em caso de empate, a decisão da vaga será nos pênaltis. O vencedor do confronto enfrenta Inter de Limeira-SP ou Vila Nova-GO na segunda fase.

