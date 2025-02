Envolvido em morte de frentista é preso em Manaus

Márcio Ferreira da Silva, de 39 anos, conhecido como “Marcinho”, apontado como um dos autores do homicídio de José Francisco Façanha do Nascimento, que tinha 48 anos, foi preso na segunda-feira (17), em Manaus.

O homicídio ocorreu no dia 23 de outubro de 2022, em um posto de gasolina localizado na avenida Coronel Teixeira, no bairro Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus.

Segundo a delegada Marília Campello, adjunta da DEHS, câmeras de segurança do posto registraram o momento em que o veículo conduzido por Márcio chegou ao local.

Os autores fingiram querer abastecer o carro, e quando a vítima se aproximou, foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo.

“A vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas, e a motivação do crime está relacionada à guerra entre organizações criminosas. José Francisco era primo de um narcotraficante, e a família dele foi perseguida ao longo dos anos, com vários membros mortos em razão dessa disputa criminosa”, afirmou a delegada.