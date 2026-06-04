FLAGRANTE

Homem abordava possíveis vítimas no bairro Petrópolis quando um policial de folga percebeu a ação, interveio e realizou a prisão em flagrante.

Um assaltante foi surpreendido e preso em flagrante por um policial à paisana durante uma tentativa de roubo na noite de quarta-feira (3), na rua Filipenses, bairro Petrópolis, zona Sul de Manaus.

Segundo informações preliminares, o suspeito abordava vítimas na rua quando foi avistado por um policial que estava de folga e passava pelo local. Ao perceber a ação criminosa, o agente interveio imediatamente, deu voz de prisão e conseguiu imobilizar o homem.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o suspeito permanece rendido no chão. Com a chegada da Polícia Militar, o suspeito foi algemado e levado para uma delegacia da capital.

Durante a abordagem, não houve troca de tiros nem registro de feridos, segundo a polícia.

O caso será investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), que deverá apurar se o suspeito agia sozinho e se possui envolvimento em outros crimes na região.

Veja vídeo:

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