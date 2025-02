Bloquinho do Ideal agita Manaus com Carnaval e forró no dia 23 de fevereiro

O Bloquinho do Ideal promete movimentar Manaus no próximo dia 23 de fevereiro, trazendo uma combinação de Carnaval e forró. O evento acontece no Podium da Arena da Amazônia, na Zona Centro-Oeste da cidade. Serão 12 horas de festa, das 17h às 5h, com entrada liberada para o público e opções de acesso VIP.

Atrações confirmadas

O Bloquinho do Ideal terá uma programação diversificada, reunindo artistas e bandas de diferentes estilos musicais. Entre os confirmados estão: Pagode do NTDS, Guto Lima, Daniel Trindade, Meu Xodó, Bateria da Escola de Samba Aparecida, Forró Ideal, 100% Abusado, DJs Gusta, Jotaerre, Rafa Militão e Layla Abreu.

Ingressos e opções de acesso

A pista será liberada ao longo de toda a noite. No entanto, quem quiser acesso exclusivo pode adquirir o Open Ideal, que custa R$ 100 e inclui abadá, copo, pulseira e bebida liberada (cerveja, água, refrigerante, caipirinha e gin) das 19h às 2h.

Realização e estrutura

O Bloquinho do Ideal tem organização do Forró Ideal, grupo conhecido em Manaus, liderado pelo vocalista Ricardinho e o sanfoneiro Xande. O evento é uma iniciativa da Show A Mais em parceria com a DJR Eventos.

De acordo com o produtor Vítor Rios, a proposta do evento é oferecer uma opção para os fãs de forró durante o carnaval e, ao mesmo tempo, valorizar os artistas do gênero.

“Sabemos que, nesta época, a maioria dos blocos tem bandas de outros estilos, e os músicos de forró acabam tendo menos espaço. Com o Bloquinho do Ideal, conseguimos garantir um evento que mistura ritmos, mas também oferece oportunidades para o forró”, destacou.

O evento contará com uma estrutura reforçada para garantir segurança e conforto ao público, incluindo área VIP e camarotes.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais:

Esquenta do ‘Bloco da Cobra Grande’ acontece nesta quarta (19) no Largo São Sebastião

LS

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱