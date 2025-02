Turnê ‘Inevitável’ de Bruno e Marrone, abre vendas para show em Manaus

Manaus (AM) – A dupla sertaneja Bruno e Marrone está de volta a Manaus com o show “Inevitável”, e os ingressos já estão à venda a partir desta quinta-feira, dia 20. O evento promete reunir fãs de todas as idades em uma noite repleta de hits que marcaram gerações.

A produção do evento, assinada pela Fábrica de Eventos, oferece cinco tipos de passaportes, cada um com benefícios exclusivos. As vendas começam às 11h, tanto em pontos físicos quanto online, e o show já é um dos mais esperados na cidade neste primeiro semestre.

Opções de ingressos e benefícios

Confira os detalhes de cada categoria disponível:

Pista : Entrada diferenciada, bares e banheiros exclusivos. Ingressos a partir de R$ 90( meia) e R$180 (inteira).

: Entrada diferenciada, bares e banheiros exclusivos. Ingressos a partir de R$ 90( meia) e R$180 (inteira). Mesa Ouro Premium (8 lugares) : Entrada diferenciada, serviço de garçom volante, visão privilegiada e combo com uma garrafa de Gold Label, oito energéticos e oito águas. Valor único: R$ 7.200.

: Entrada diferenciada, serviço de garçom volante, visão privilegiada e combo com uma garrafa de Gold Label, oito energéticos e oito águas. Valor único: R$ 7.200. Mesa Ouro (4 lugares) : Entrada diferenciada, serviço de garçom volante, visão privilegiada e combo com uma garrafa de Black Label, quatro energéticos e quatro águas. Valor único: R$ 2.800.

: Entrada diferenciada, serviço de garçom volante, visão privilegiada e combo com uma garrafa de Black Label, quatro energéticos e quatro águas. Valor único: R$ 2.800. Mesa Prata Premium (8 lugares) : Entrada diferenciada, serviço de garçom volante, visão privilegiada e combo com uma garrafa de Old Par, oito energéticos e oito águas. Valor único: R$ 4 mil.

: Entrada diferenciada, serviço de garçom volante, visão privilegiada e combo com uma garrafa de Old Par, oito energéticos e oito águas. Valor único: R$ 4 mil. Mesa Prata (4 lugares): Entrada diferenciada, serviço de garçom volante, visão privilegiada e combo com uma garrafa de Red Label, quatro energéticos e quatro águas. Valor único: R$ 1.600.

Pontos de venda

Os ingressos podem ser adquiridos:

Presencialmente : Na loja Fuga de Lula, no Centro de Manaus, ou nas centrais Oba Ingressos, localizadas nos shoppings Manauara e Millenium.

: Na loja Fuga de Lula, no Centro de Manaus, ou nas centrais Oba Ingressos, localizadas nos shoppings Manauara e Millenium. Online: No site Bem Ingressos.

Um show “Inevitável”

Com mais de três décadas de carreira, Bruno e Marrone trazem um repertório repleto de sucessos que emocionam fãs em todo o Brasil. Clássicos como “Dormi na Praça”, “Choram as Rosas” e “Vidro Fumê” prometem embalar o público, além de novas canções que já conquistaram espaço no coração dos admiradores.

A turnê “Inevitável” celebra a trajetória da dupla, mesclando nostalgia, emoção e a energia contagiante que só eles conseguem transmitir no palco. Para os fãs de Manaus, essa é uma oportunidade única de reviver grandes momentos e criar novas memórias.

Agenda de Serviço

Show: Inevitável – Bruno e Marrone em Manaus

Data : A confirmar

: A confirmar Local : A confirmar

: A confirmar Horário das vendas : A partir das 11h do dia 20.2

: A partir das 11h do dia 20.2 Valores : A partir de R$ 90 (meia-entrada)

: A partir de R$ 90 (meia-entrada) Pontos de venda : Loja Fuga de Lula (Centro de Manaus) Centrais Oba Ingressos (Shoppings Manauara e Millenium) Site: Bem Ingressos

:





