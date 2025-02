CIEE tem mais de 200 vagas para estágio e jovem aprendiz em Manaus

Ação presencial acontece até às 15h, no posto da entidade, localizado na Faculdade Boas Novas, no bairro Japiim, Zona Sul.

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) realiza, nesta quinta-feira (20), a “Maratona de Vagas”, oferecendo mais de 200 oportunidades para estágio e jovem aprendiz em Manaus.

A ação presencial acontece até às 15h, no posto da entidade, localizado na Faculdade Boas Novas, no bairro Japiim, Zona Sul.

Os interessados nas vagas do Ciee em Manaus podem acessar o site portal.ciee.org.br/maratona-de-vagas/ para encontrar a unidade mais próxima. O evento ocorre simultaneamente em 88 postos de atendimento em todo o Brasil.

No Amazonas, estão disponíveis 70 vagas para jovem aprendiz e 143 para estágio. Para participar, é recomendável levar RG, CPF e um comprovante de residência (pode estar no nome dos pais ou responsáveis).

Além das oportunidades, especialistas do CIEE estarão no local para auxiliar os participantes e ajudar a encontrar vagas compatíveis com seus perfis.

Veja dicas para se destacar e conquistar uma das vagas do CIEE em Manaus

1. Antes da Entrevista

✅ Pesquise sobre a empresa – Saiba o que ela faz, seus valores e principais atividades.

✅ Revise seu currículo – Esteja preparado para falar sobre suas experiências e habilidades.

✅ Vista-se adequadamente – Escolha uma roupa formal ou social casual, dependendo da empresa.

2. Durante a Entrevista

✅ Seja pontual – Chegue com pelo menos 10 minutos de antecedência.

✅ Mantenha a postura – Sente-se com a coluna reta e evite gestos excessivos.

✅ Demonstre confiança – Fale com clareza, evite gírias e mantenha contato visual.

✅ Ouça com atenção – Não interrompa o recrutador e responda diretamente às perguntas.

✅ Mostre interesse – Faça perguntas sobre a empresa e o cargo, demonstrando engajamento.

3. Depois da Entrevista

✅ Agradeça pela oportunidade – Uma mensagem curta de agradecimento pode fazer a diferença.

✅ Fique atento ao contato da empresa – Confira e-mails e ligações para possíveis retornos.

