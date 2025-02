Ex-PM é condenado a 64 anos de prisão por chacina em Manaus

O ex-policial militar Francisco Marques dos Reis foi condenado a 64 anos e oito meses de prisão em regime fechado. A decisão foi proferida pela 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, atendendo à denúncia do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM). O julgamento ocorreu no Fórum de Justiça Ministro Henoch Reis.

Francisco Marques foi responsabilizado pelo assassinato de Ivan Teixeira Pessoa, Edney Souza dos Santos, Keitiane Nunes Galdino e Denilson Lobo Rodrigues. O crime ocorreu em 27 de fevereiro de 2015, na Comunidade Novo Milênio, bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus. Segundo a acusação, ele foi contratado para executar uma das vítimas, mas matou as demais por estarem no local.

Condenação

O promotor de Justiça Thiago de Melo Roberto Freire ressaltou a relevância da sentença: “A atuação do Ministério Público, para além de deixar evidente o seu mister na defesa da vida e da sociedade, também demonstra a necessidade de enfrentamento a milícias e grupos paralelos em geral”.

Em 2018, Francisco Marques e outros réus foram absolvidos no primeiro julgamento. O MPAM recorreu ao Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), que determinou um novo julgamento para Francisco e Rangel Silva de Araújo. Desta vez, os jurados condenaram Francisco Marques e absolveram Rangel Silva de Araújo por falta de provas.

Motivação do crime e execução da pena

Segundo a denúncia, a chacina foi motivada por disputas de terra nos bairros Santa Etelvina e Lagoa Azul. Francisco Marques teria sido contratado por R$ 10 mil para assassinar Ivan Teixeira Pessoa. As demais vítimas foram mortas por estarem no local e armadas.

Com a condenação, Francisco Marques deve iniciar imediatamente o cumprimento da pena, pois já está preso por outro crime.

(*) Com informações do MPAM

Leia mais:

PM apreende três quilos de droga em embarcação no AM

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱