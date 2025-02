Motorista cochila ao volante e arranca árvore de meio-fio em Manaus

Testemunhas relataram que ele voltava do trabalho quando cochilou ao volante.

Um motorista perdeu o controle do veículo e bateu em uma árvore na madrugada desta sexta-feira (21), na Avenida André Araújo, no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

Testemunhas relataram que ele voltava do trabalho quando cochilou ao volante. O carro saiu da pista, atravessou o canteiro central e atingiu a árvore com força suficiente para arrancá-la do solo.

Apesar da gravidade do acidente, o motorista sofreu apenas escoriações. Equipes de resgate o socorreram e o levaram a uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento médico e teve alta em seguida.

