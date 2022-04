Mochila com arsenal de armas é abandonada por criminoso em beco na Compensa

Manaus (AM) – Uma equipe policial da Força Tática encontrou, na noite desta quarta-feira (27), uma mochila com um arsenal de armas e munições, no beco dos Escoteiros, no bairro Compensa, na zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações dos policiais militares, durante patrulhamento no local, os criminosos perceberam a chegada da guarnição e fugiram correndo deixando para trás uma mochila com armas.

Ainda conforme as autoridades, dentro da mochila foram encontradas nove armas caseiras de calibre 32 e 38, além de munições das respectivas armas e de fuzil.

Na ação, nenhum criminoso foi preso. O armamento apreendido foi encaminhado para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

