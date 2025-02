VÍDEO: Homem é ‘engolido’ por buraco em calçada de Manaus

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um homem foi “engolido” por um buraco que se abriu repentinamente em uma calçada no bairro Mutirão, Zona Norte de Manaus, na manhã desta sexta-feira (21). O caso ocorreu na esquina das ruas Itibiara e Itaete, enquanto o homem caminhava pelo local.

Nas imagens, é possível ver o momento exato em que o pavimento cede, fazendo com o que o homem caia dentro da cratera. Apesar do susto, ele conseguiu sair do buraco sozinho, aparentando estar assustado, mas sem ferimentos graves. O homem, que não teve a identidade divulgada, foi ajudado por pessoas que passavam no local.

Uma mulher, acompanhada do filho, testemunhou a cena e rapidamente puxou a criança para longe do buraco, evitando que o menino se aproximasse do local do acidente. O caso chamou a atenção para as más condições da via e a falta de manutenção em áreas públicas da cidade.

O incidente serve como alerta para os riscos que buracos e falhas no pavimento podem representar para pedestres e motoristas. Até o momento, não há informações sobre ações da prefeitura para reparar o local ou evitar novos acidentes.

