Inscrições abertas para aulas gratuitas de dança contemporânea em Manaus

As inscrições para o projeto “Quem Sabe Dança”, que oferece aulas gratuitas de dança contemporânea, estarão abertas de 24 a 28 de junho, em Manaus. O projeto destina-se a jovens de 13 a 17 anos e contará com 20 vagas.

As aulas acontecerão às terças e quintas-feiras, das 17h30 às 19h30, na Casa de Artes Plano Perfeito, localizada na rua Maringá, nº 307, bairro Grande Vitória, Zona Leste de Manaus.

Como se inscrever

Os interessados devem se inscrever presencialmente, das 9h às 17h, na Casa de Artes Plano Perfeito, levando os seguintes documentos:

RG, CPF e Comprovante de Residência (do aluno e do responsável)

Declaração escolar

Foto 3×4

Dança como ferramenta de transformação social

O projeto busca valorizar a vida, promover a saúde e fortalecer a identidade dos participantes por meio da dança contemporânea.

“Queremos proporcionar um ambiente seguro e inspirador, onde os jovens possam descobrir seu potencial”, afirma Ewellyn Gabrielle, coordenadora do projeto.

Protagonismo por meio da arte

As aulas serão ministradas pelo professor, ator e bailarino Anderson Auanário, licenciado em Dança pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Ele destaca que o projeto vai além da técnica, incentivando os alunos a serem protagonistas de sua própria arte.

“Quero que eles se reconheçam como criadores de suas movimentações, como corpos independentes e mentes criativas”, enfatiza Auanário.

Atualmente, o professor atua como intérprete-bailarino na Entrecorpus Cia de Dança e Fragmento de Rua.

Equipe de professores

Além de Anderson Auanário, a bailarina e produtora cultural Ewellyn Gabrielle também fará parte do corpo docente. Ela tem experiência em dança e teatro musical e já atuou como produtora cultural do projeto “Manutenção da Sala de Dança do Plano Perfeito”, em 2023.

“A dança se tornou minha principal forma de expressão, permitindo-me comunicar sentimentos que as palavras, muitas vezes, não conseguem traduzir”, destaca Ewellyn.

Leia mais:

Teatro de rua chega às escolas públicas de Manaus com o projeto ‘Miudezas’

LS

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱