‘Lacoste’ é executado com vários tiros no Complexo Vila Buriti, em Manaus

Um homem identificado apenas pelo apelido de “Lacoste” foi executado, na noite desta sexta-feira (21), próximo ao Porto da Ceasa, no bairro Mauazinho, Zona Sul de Manaus. O crime ocorreu na rua 4 de fevereiro, no complexo Vila Buriti, localidade conhecida pela violência. A vítima foi atingida por vários tiros.

De acordo com informações da 7ª Companhia Interativa Comunitária (7ª Cicom), “Lacoste” supostamente era um dos responsáveis por comandar a área. A execução ocorreu por volta das 19h, mas os moradores, com medo de represálias, não forneceram detalhes sobre como os criminosos chegaram ao local — se de motocicleta ou carro.

Equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) estiveram no local para realizar os procedimentos de perícia e investigação. O caso será investigado para apurar as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis.

