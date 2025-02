Novo Airão lança IA para impulsionar turismo sustentável na Amazônia

Novo Airão (distante 115 quilômetros de Manaus) recebeu nos dias 20 e 21 de fevereiro o workshop “Estratégias, Projetos e Recursos para o Turismo Sustentável”, onde foi apresentada a Inteligência Artificial “Coração da Amazônia”. A ferramenta visa revolucionar a gestão turística na região, promovendo desenvolvimento econômico aliado à sustentabilidade.

O governador Wilson Lima destacou o impacto positivo da IA, ressaltando o crescimento do turismo local.

“Em 2019, Novo Airão recebia cerca de 8 mil visitantes por ano. Hoje, esse número ultrapassa 40 mil. Com a IA, vamos aprimorar ainda mais essa estratégia de crescimento sustentável”, afirmou.

A ferramenta foi desenvolvida para otimizar o planejamento turístico, orientando sobre captação de investimentos, elaboração de políticas públicas e identificação de financiamentos. O projeto será apresentado em eventos internacionais, incluindo uma conferência na Suécia no segundo semestre de 2024.

Além do lançamento da IA, o evento contou com treinamentos voltados para gestores municipais, com o objetivo de capacitá-los no uso da tecnologia para aprimorar a gestão turística.

Segundo Ian Ribeiro, presidente da Amazonastur, a ferramenta coloca Novo Airão na vanguarda da inovação e desenvolvimento sustentável. “A expectativa é que a IA sirva de modelo para outras cidades brasileiras, fortalecendo o setor turístico de maneira eficiente e responsável”.

A IA “Coração da Amazônia” foi desenvolvida com base no Copilot da Microsoft, garantindo segurança e aprendizado contínuo. Especialistas afirmam que a tecnologia será fundamental para nortear as estratégias de curto, médio e longo prazo para o turismo sustentável na região amazônica.

(*) Com informações da assessoria

