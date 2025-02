VÍDEO: Avião da Gol colide com pássaro e retorna a Brasília

Um voo da Gol, G3 1445, que partiu do Aeroporto de Brasília com destino a São Paulo, precisou retornar à capital federal após uma colisão com um pássaro logo após a decolagem, na manhã deste domingo (23). A colisão afetou uma das turbinas da aeronave, que chegou a soltar faíscas.

O avião fez um pouso seguro de volta em Brasília, onde passou por uma verificação da equipe de manutenção da companhia aérea.

Susto

A passageira Aline Santana, 32 anos, compartilhou sua experiência com o Metrópoles, relatando que, após o impacto, um cheiro de queimado tomou a cabine. Mesmo com o início do serviço de bordo, a aeronave logo parou de servir os lanches. Na sequência, o piloto informou aos passageiros sobre a necessidade de retornar para Brasília para averiguar possíveis danos à aeronave.

“Estávamos subindo normalmente e, em certo momento, o avião deu uma tremida e um cheiro de queimado muito forte subiu aqui na parte de trás, mas a gente continuou subindo, parecia que estava tudo bem. Inclusive o serviço de bordo começou a ser servido, com os lanchinhos e as bebidas”, relatou Aline.

“Mas aí eles voltaram, pararam de servir o lanchinho e o piloto imediatamente informou para a gente o que foi feito, que aconteceu essa colisão com um pássaro e que eles optaram por voltar pra Brasília para poder verificar qualquer necessidade de manutenção da aeronave.”

Após a aterrissagem, os passageiros desembarcaram sem problemas e estão sendo reacomodados em outros voos da Gol. A Inframerica, responsável pela administração do Aeroporto de Brasília, confirmou que a aeronave pousou em segurança cerca de 30 minutos após a decolagem e que o incidente não causou impactos nas operações do terminal.

A Gol ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.

