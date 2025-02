VÍDEO: Balsa colide com porto no Amazonas e arrasta plataforma

Impacto foi tão forte que arrancou a plataforma do porto

Uma balsa que transportava soja colidiu com um porto no município de Borba, interior do Amazonas. A colisão foi registrada por vídeos compartilhados nas redes sociais neste domingo (23).

Nas imagens é possível ver a balsa se aproximando do porto e, em seguida, provocando a colisão. O impacto foi tão forte que arrancou a plataforma do porto.

Apesar da gravidade do acidente, não há informações sobre vítimas ou feridos até o momento.

