Escritor Marcelo Rubens Paiva sofre agressão durante homenagem no Carnaval

Episódio ocorreu no desfile do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, em São Paulo

O bloco Acadêmicos do Baixo Augusta prestou uma homenagem ao escritor Marcelo Rubens Paiva na tarde deste domingo (23), no centro de São Paulo. O autor de Ainda Estou Aqui, livro que inspirou o filme homônimo indicado a três prêmios no Oscar, foi alvo de agressões antes do desfile.

Ataque durante o evento

Paiva entrou no evento usando uma máscara da atriz Fernanda Torres, que interpreta sua mãe, Eunice Paiva, no filme. Pouco depois de cumprimentar o público, uma lata de cerveja foi arremessada em sua direção. Em seguida, um homem lançou uma mochila, que atingiu seu rosto.

Mais tarde, outro indivíduo fez um gesto ofensivo ao escritor, que reagiu avançando com a cadeira de rodas em direção às grades de proteção. Seguranças intervieram rapidamente para conter a confusão. A homenagem foi interrompida por alguns minutos e, posteriormente, retomada com a participação do cantor Simoninha e da atriz Alessandra Negrini, rainha do Baixo Augusta.

Carnaval de Rua em São Paulo

Este domingo marcou o segundo dia oficial do Carnaval de Rua paulistano. A Prefeitura de São Paulo confirmou a participação de 601 blocos na edição deste ano, com desfiles espalhados por diversas regiões da capital. A expectativa é reunir mais de 16 milhões de foliões até o término do pós-Carnaval, em 9 de março.

(*) Com informações de Metrópoles

