Musa de escola de samba passa mal e morre após desfile

Bianca Aline, musa da escola de samba Boa Vista, em Vitória (ES), morreu, aos 38 anos, no domingo (23), horas após desfilar pelo Sambão do Povo representando sua agremiação.

Empresária, dona de um salão de beleza, casada com Rafael Aquino e mãe de 2 meninos, ela desfilava pela agremiação há 3 anos. De acordo com amigos e familiares, ela estava planejando uma nova unidade para seu estabelecimento.

Morte

Aline Bianca, de 38 anos, morreu horas após desfilar pela escola de samba Boa Vista durante o Carnaval de Vitória, no Espírito Santo, no domingo (23). Ela passou mal em casa, foi levada ao Hospital Meridional, na Serra, e sofreu infarto, mas não resistiu.

O velório será nesta segunda-feira (24), a partir das 10h, no Cemitério Jardim da Paz, em Civit II, onde também ocorrerá o enterro.

