UEA divulga inscrições para pré-vestibular presencial com 101 vagas

Todas as vagas são para o nível macro, ou seja, para quem está cursando ou já concluiu o 3º ano do ensino médio.

As inscrições para as 101 vagas do pré-vestibular presencial AprovENS, promovido pela Escola Normal Superior da Universidade do Estado do Amazonas (ENS/UEA), estão abertas e seguem, exclusivamente, de forma on-line até 23h59, do dia 26 de fevereiro. Todas as vagas são para o nível macro, ou seja, para quem está cursando ou já concluiu o 3º ano do ensino médio.

As vagas estão assim distribuídas: 71 vagas para Público Amplo, 20 vagas para Pessoas com Deficiência (PcD) e 10 vagas para indígenas. O curso requer como investimento a matrícula de R$ 210,00 no ato + 8 mensalidades de mesmo valor.

Com aulas presenciais somente aos sábados, o curso pré-vestibular AprovENS é voltado a estudantes matriculados no ensino médio ou portadores de certificado de conclusão de ensino médio, das redes pública ou particular, de qualquer nacionalidade.

Sobre o AprovENS

Promovido pela Escola Normal Superior (ENS) da UEA, o curso preparatório pré-vestibular visa oferecer aulas de qualidade e com mensalidades acessíveis a estudantes que pretendem concorrer ao Sistema de Ingresso Seriado (SIS) e ao concurso Vestibular da UEA.

Além das aulas presenciais, o curso oferece: plantão semanal on-line, material didático exclusivo, orientação psicoeducacional com equipe multidisciplinar, 3 simulados com feedback e personalizado com ferramenta de IA, laboratório de redação, estacionamento grátis, acesso às instalações da biblioteca setorial ENS e permissão para uso do serviço do Restaurante Universitário (RU) da ENS/UEA.

Os novos matriculados poderão frequentar as aulas e demais atividades ofertadas pelo AprovENS a partir de 01/03/2025. As atividades presenciais acontecem na Escola Normal Superior da UEA, no cruzamento entre as avenidas Djalma Batista e Darcy Vargas.

Confira o edital: https://selecao1.uea.edu.br/?dest=info&selecao=11445

Link de inscrição: https://www.mrkacademy.com.br/FrameHtml/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=1&f=1&ps=3#/es/informacoes

Leia mais:

UEA abre inscrições para bolsa de pós-doutorado

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱