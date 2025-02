Manaus terá mudanças no trânsito durante o desfile das Escolas de Samba; confira

O trânsito nas imediações do sambódromo de Manaus sofrerá alterações neste sábado (1º) para o desfile das escolas de samba do Grupo Especial. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) montou um esquema especial com interdições, desvio de rotas e reforço no transporte público, que funcionará até as 3h da madrugada de domingo (2).

Agentes de trânsito e fiscais do IMMU estarão no local para orientar motoristas e usuários do transporte coletivo. As vias interditadas serão devidamente sinalizadas para evitar congestionamentos.

As interdições começam às 8h de sábado, com o bloqueio da avenida Pedro Teixeira (entre a rua Francisco Orellana e a avenida Constantino Nery), da alameda do Samba e da avenida Belmiro Vianez. A rua Flaviano Limongi também será fechada das 8h de sábado até as 8h de domingo. A rua Lóris Cordovil será interditada das 18h de sábado até as 8h do dia seguinte.

O trânsito será desviado: motoristas que seguem pela avenida Pedro Teixeira, no sentido Dom Pedro–Constantino Nery, deverão acessar a rua Francisco Orellana a partir das 15h. Já na avenida Constantino Nery, não será possível acessar a rua Lóris Cordovil a partir das 18h.

O IMMU contará com mais de 140 servidores para fiscalizar e organizar o fluxo de veículos e pedestres.

Transporte

As linhas de ônibus que passam pelo sambódromo terão frota reforçada e seguirão rotas alternativas para garantir a circulação. Além disso, algumas linhas irão operar até as 3h para atender os foliões.

Para facilitar o acesso ao evento, será instalado um ponto de táxi na avenida Constantino Nery, em frente ao Hemoam.

As linhas de ônibus que circularão até as 3h de domingo incluem:

010 – Norte/Sul/Estação 2/Terminal 2

– Norte/Sul/Estação 2/Terminal 2 207 – Redenção/Centro

– Redenção/Centro 213 – Augusto Montenegro/Ceasa

– Augusto Montenegro/Ceasa 214 – Conjunto Hiléia/Centro

– Conjunto Hiléia/Centro 219 – Augusto Montenegro/Estação 1/Terminal 1/Centro

– Augusto Montenegro/Estação 1/Terminal 1/Centro 223 – Augusto Montenegro/Nova Esperança/Centro

– Augusto Montenegro/Nova Esperança/Centro 306 – Aeroporto/Estação 3-2/Terminal 1/Centro

– Aeroporto/Estação 3-2/Terminal 1/Centro 321 – Comunidade São João/Estação 3-2-1/Terminal 1/Centro

– Comunidade São João/Estação 3-2-1/Terminal 1/Centro 324 – Comunidade São Pedro/Estação 3-2-1/Terminal 1/Centro

– Comunidade São Pedro/Estação 3-2-1/Terminal 1/Centro 330 – Lago Azul/Estação 3-2-1/Terminal 1/Centro

– Lago Azul/Estação 3-2-1/Terminal 1/Centro 356 – Viver Melhor/Estação 3-2-1/Terminal 1/Centro

– Viver Melhor/Estação 3-2-1/Terminal 1/Centro 448 – Cidade Deus/Estação 4-3-2-1/Terminal 1/Centro

– Cidade Deus/Estação 4-3-2-1/Terminal 1/Centro 500 – Novo Israel/Estação 3-2-1/Terminal 1/Centro

– Novo Israel/Estação 3-2-1/Terminal 1/Centro 654 – Terminal 4/Nathan Xavier/Nilton Lins/Parque 10/Estação 2-Arena

– Terminal 4/Nathan Xavier/Nilton Lins/Parque 10/Estação 2-Arena A222 – Promorar/Alvorada/Estação 2-Arena

– Promorar/Alvorada/Estação 2-Arena A225 – Nova Esperança/Estação 2-Arena

– Nova Esperança/Estação 2-Arena A206 – Redenção/Estação 2-Arena

– Redenção/Estação 2-Arena A407 – Jardim Primavera/Parque 10/Estação 2-Arena

– Jardim Primavera/Parque 10/Estação 2-Arena 640 – Terminal 4-Terminal 3/Cidade Nova/Centro

– Terminal 4-Terminal 3/Cidade Nova/Centro 540 – Ouro Verde/Terminal 1/Centro

– Ouro Verde/Terminal 1/Centro 560 – Terminal 4/Cidade de Deus/Centro

– Terminal 4/Cidade de Deus/Centro 652 – Terminal 4–Terminal 5/Ephigênio Salles/Sambódromo

Com essas medidas, a Prefeitura busca garantir mobilidade e segurança para os foliões durante o evento.

Leia mais:

Ações para prevenir violações de direitos marcam desfile das Escolas de Samba de Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱