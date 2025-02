Desmatamento cai na BR-319, mas focos de calor aumentam em 2024

A Amazônia, essencial para o equilíbrio ambiental e o bem-estar global, enfrenta desafios contrastantes na área de influência da rodovia BR-319. A Retrospectiva 2024: Desmatamento e Focos de Calor na Área de Influência da BR-319, publicação anual do Observatório BR-319, revela avanços na redução do desmatamento, mas um aumento preocupante dos focos de calor, agravando os riscos ambientais e sociais na região.

“A escolha desse período visa evidenciar, com mais clareza e profundidade, as oscilações significativas do cenário na Amazônia Legal – especialmente na região do Interflúvio Madeira-Purus –, marcada por momentos de redução e aumento, refletindo as dinâmicas de pressão ambiental na região”, destaca o estudo.