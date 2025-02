David Almeida não descarta cortes em nova reforma administrativa

O prefeito David Almeida (Avante) não descartou a possibilidade de cortes para equilibrar a gestão pública em uma reforma administrativa que deve ser encaminhada à Câmara Municipal de Manaus (CMM) até a próxima semana. A Mensagem Governamental está sendo preparada.

A fala do prefeito foi feita durante a entrega do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), nesta quarta-feira, 26.

Conforme o prefeito, existe uma equipe de 10 pessoas para cuidar de toda Manaus em relação à produção rural, por isso, é necessário fazer algumas adequações na administração pública.

“Não temos condições de trabalharmos com esse número. A nossa equipe de meio ambiente, toda a secretaria, tem pouco mais de 20 cargos comissionados. Com esse quantitativo, não temos como desenvolver um trabalho de excelência. Na Casa Militar, temos 12 cargos comissionados. A Secretaria de Segurança Pública tem 18 nomes. Então, precisamos ampliar para melhor servir a população”, disse o prefeito.

David Almeida afirmou que na Secretaria de Comunicação deverá fazer a maior economia de todas as pastas.

“Hoje, todos os serviços na pasta são terceirizados. Esses serviços saem muito caros para a Prefeitura. Por isso, vamos ampliar as atividades na Semcom para colocar os processos que antes eram produzidos fora para dentro da secretaria”, explicou David Almeida.

Com o ajuste, o prefeito afirmou que deverá economizar cerca de um terço em relação ao que é gasto atualmente.

“Vamos economizar recursos de uma secretaria para investir em outra”, disse o prefeito.

Parceria

Durante uma reunião na casa do senador Omar Aziz (PSD), o prefeito de Manaus, David Almeida, disse que o parlamentar telefonou para a Ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, onde discutiram sobre um orçamento de mais de R$ 498 milhões para Manaus.

“Esse orçamento é para aplicação em infraestrutura viária, mobilidade urbana e passagem de nível. Entre outros investimentos”, disse David Almeida.

David afirmou que os investimentos estão sendo acompanhados pelos senadores e deputados federais do Amazonas.

“Essa parceria tem aberto portas em Brasília para recebermos recursos que são investidos na nossa cidade”, salientou o prefeito.

Discórdia

O prefeito aproveitou o espaço para cutucar a oposição. “E como o senhor falou, aqueles que estão plantando discórdia vão quebrar a cara, porque eu, Eduardo e o Omar vamos estar juntos ano que vem. Já firmamos esse compromisso e eles sabem disso. Então, não adianta querer antecipar cenários, querer antecipar decisões, porque eu já sentei na casa do Omar, já conversei e já está resolvido. E com o Eduardo Braga também já está resolvido. Então, não tem essas intrigas que estão querendo criar, eles não vão prosperar, porque aqui o que nos envolve é o trabalho e é o compromisso de melhorar a vida das pessoas na cidade de Manaus. O Omar é um dos senadores que tem ajudado a cidade de Manaus e eu tenho gratidão por quem ajuda a cidade de Manaus.”

Entrega

O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhado do secretário municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), Wanderson Costa, realizou a primeira entrega de alimentos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), nesta quarta-feira, às 11h, no píer turístico Manaus 355, anexo ao mirante Lúcia Almeida, localizado na avenida 7 de Setembro, no centro da cidade.

A ação beneficiará diretamente agricultores familiares e comunidades em situação de vulnerabilidade social, promovendo segurança alimentar e nutricional na região. Durante o evento, serão entregues alimentos como frutas, legumes, verduras e outros produtos da agricultura familiar, adquiridos diretamente dos produtores locais.

O PAA é uma iniciativa do governo federal, em parceria com o município, que fortalece a agricultura familiar ao garantir a compra de alimentos produzidos por pequenos agricultores e sua distribuição para entidades socioassistenciais que participaram do edital de chamamento público de 2024. Além disso, o programa estimula a economia local, gerando renda para os produtores e garantindo alimentos de qualidade para a população.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱