Wilson Lima e David Almeida dão ordem de serviço para asfaltamento de 10 mil ruas em toda Manaus

Parte dos recursos para a execução do serviço é do Governo do Amazonas, que destinou R$ 150 milhões ao município

Manaus (AM) – O governador Wilson Lima e o prefeito David Almeida assinaram, nesta quinta-feira (28), a ordem de serviço para a recuperação e pavimentação do sistema viário de Manaus. Parte dos recursos para a ação que prevê o asfaltamento de 10 mil ruas envolve o investimento de R$ 150 milhões repassados pelo Governo do Amazonas para o município, por meio de dois convênios.

Está prevista a geração de pelo menos 6 mil empregos para atender as 31 frentes de obras que serão distribuídas por todas as zonas da cidade.

O programa Asfalta Manaus está inserido no protocolo de intenções assinado por Wilson Lima e David Almeida em outubro do ano passado, no aniversário de Manaus. Nele, o Governo do Amazonas destina R$ 580 milhões para a Prefeitura executar obras e serviços na cidade.

Ao todo, são 11 projetos nas áreas de infraestrutura, mobilidade urbana, meio ambiente e desenvolvimento econômico.

“A gente tem uma parceria com a Prefeitura de Manaus, que a gente assinou no ano passado, e isso contempla a questão da pavimentação, que talvez seja o maior problema urbano que a gente enfrenta aqui na capital. Isso é resultado desse entendimento entre o Governo do Estado e a Prefeitura, e o trabalho que a gente está fazendo aqui, da minha parte e também da parte do David, ele independe de questão política”, disse o governador.

“Muito obrigado em nome da população da cidade, governador. Essa parceria está nos dando a oportunidade de termos esses serviços nesse momento, na infraestrutura, para que nós possamos ter as melhores ruas de Manaus”, destacou o prefeito.

Para a recuperação viária foram repassados pelo Estado R$ 150 milhões por meio de dois convênios: Asfalta Manaus 1 e Asfalta Manaus 2, ambos firmados por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) do Governo do Amazonas e com execução das obras pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

O convênio Asfalta Manaus 1 tem valor total de R$ 110.442.704,28, sendo R$ 100 milhões do Estado e o restante de contrapartida do Município.

O Asfalta Manaus 2 é de R$ 51.585.108,91, sendo R$ 50 milhões do Estado e o restante de contrapartida da Prefeitura.

O coordenador executivo da UGPE, engenheiro civil Marcellus Campêlo, destaca que os recursos dos dois convênios já foram repassados em parcela única para a Prefeitura, que licitou e irá realizar o asfaltamento.

“Todas as zonas da cidade de Manaus receberão essa ação de asfaltamento do Asfalta Manaus 1 e 2. Porém, nós sabemos que as zonas leste e norte da cidade de Manaus sofrem muito com esse tipo de problema, então certamente, a Prefeitura concentrará boa parte de suas ações nessas duas grandes áreas da cidade”, detalhou.

Conforme a Prefeitura, só no bairro Nova Cidade, localizado na zona norte, o programa irá beneficiar mais de 230 ruas. Já no Alvorada 1, 2 e 3, na zona centro-oeste, mais 250 ruas já foram mapeadas e serão contempladas. No bairro Nossa Senhora das Graças, outras 40 ruas também serão atendidas.

As ruas foram mapeadas de acordo com a criticidade de cada zona geográfica de Manaus.

Redinei Rocha é coordenador de um Clube de Mães na zona sul. Segundo ele, hoje a qualidade do asfaltamento está em 80% na área onde mora e, por meio da parceria, chegará a 100%.

“Eu acho ótima essa parceria entre Governo do Estado e Prefeitura de Manaus para evitar a criminalidade, com as ruas todas asfaltadas, todo mundo feliz. Muito boa mesmo essa ação do governador e da prefeitura de Manaus. Só tenho a agradecer ao governador que está ajudando as famílias mais carentes da nossa cidade”, disse.

