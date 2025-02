Mais de 1,7 mil famílias do Monte Horebe atualizam cadastro no Amazonas Meu Lar

Mais de 1,7 mil famílias do Monte Horebe, beneficiárias do auxílio-aluguel de R$ 600, realizaram a atualização cadastral no Programa Amazonas Meu Lar, do Governo do Amazonas. O recadastramento, que começou em 3 de fevereiro, segue até 30 de março e visa definir soluções de moradia adequadas ao perfil de cada família.

Objetivo do Recadastramento

O secretário da Sedurb, Marcellus Campêlo, explica que a atualização no sistema do programa é essencial para traçar soluções habitacionais personalizadas. Já o diretor-presidente da Suhab, Jivago Castro, reforça a importância da participação de todos os beneficiários. “O sistema foi adaptado para o Monte Horebe, e precisamos entender a realidade atualizada das famílias para oferecer as melhores soluções”, afirmou.

Atendimento e Parcerias

As famílias que ainda não atualizaram seus dados podem procurar atendimento presencial na sede da UGPE, com apoio de instituições como Sejusc, Seas, PGE e DPE. O defensor público Thiago Rosas destaca que o cadastro atualizado é fundamental para classificar as vulnerabilidades sociais e definir as melhores soluções.

Próximos Passos

Após o levantamento, as famílias serão divididas em grupos conforme o nível de vulnerabilidade e renda. “Isso nos permitirá oferecer soluções habitacionais adequadas a cada perfil”, explicou Viviane Dutra, subcoordenadora social da UGPE.

Como Participar

O pré-cadastro pode ser feito no site www.amazonasmeular.am.gov.br ou pelo aplicativo SASI (disponível para Android e iOS). Equipes do Plantão Social estão disponíveis para tirar dúvidas e auxiliar no processo.

