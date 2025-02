New York Times aponta Fernanda Torres como Melhor Atriz no Oscar 2025

A atriz brasileira Fernanda Torres deverá ganhar o prêmio de Melhor Atriz pelo trabalho no filme Ainda Estou Aqui, segundo as previsões do New York Times para o Oscar 2025.

“Ser a última concorrente a ser vista vale a pena, e ela tem recebido muitos votos de membros da Academia que agora estão conhecendo seu filme. Com a disputa tão acirrada entre [Demi] Moore e [Mikey] Madison, me pergunto se os votantes não ficarão tentados a escolher Torres como uma alternativa de terceiro partido”, apontou Kyle Buchanan, repórter especializada na temporada de premiações.

Além da vitória de Torres, o site americano também diz que o longa brasileiro deve levar o prêmio de Melhor Filme Internacional.

Variety (da Silva) discorda

A Variety, por outro lado, discorda da opinião do NYT: o site aponta, nas previsões finais, que Demi Moore deve levar a categoria de Melhor Atriz por A Substância.

“[Demi] Moore, 62 [anos de idade], seria o sexto ganhador mais velho na história da categoria. Esse feito incrível enviará uma mensagem positiva aos atores ‘acima de uma certa idade’ em Hollywood — nunca desistam”, indica Clayton Davis, editor sênior de prêmios do site.

A reportagem, no entanto, aponta que Fernanda Torres “deveria ganhar” o prêmio da categoria. Quando o assunto é Melhor Filme, a Variety aposta em Anora e deixa Melhor Filme Internacional para Ainda Estou Aqui.

A 97ª cerimônia do Oscar acontece neste domingo (2), no Dolby Theatre, em Hollywood, com transmissão ao vivo no Brasil pela TNT e Max, a partir das 21h (horário de Brasília).

(*) Com informações do Metrópoles

