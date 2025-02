Cine Carmen Miranda exibe filmes de Fernanda Torres antes do Oscar 2025

Na contagem regressiva para o Oscar 2025, o Cine Carmen Miranda, em parceria com o Cine Set, abre suas portas neste domingo (2) para a transmissão ao vivo da cerimônia. O evento começa às 17h e inclui a exibição do tapete vermelho e do anúncio dos vencedores da noite.

Antes da premiação, nesta sexta-feira (28), o cinema promove o “Especial Fernanda Torres”, com sessões às 17h e 19h. A programação inclui dois filmes ligados à atriz brasileira, que concorre ao Oscar de Melhor Atriz por “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles. O evento é gratuito.

Filmes em exibição

17h – “Terra em Transe” (1967), de Glauber Rocha

Um dos filmes favoritos de Fernanda Torres, “Terra em Transe” acompanha o jornalista e poeta Paulo Martins, que se vê dividido entre diferentes forças políticas em Eldorado: o líder da direita Porfírio Diaz, o governador Felipe Vieira e o empresário Júlio Fuentes. Em busca de um líder para o povo, ele aposta em Vieira, mas enfrenta suas próprias contradições entre poesia e política.

19h – “Terra Estrangeira” (1995), de Walter Salles

Protagonizado por Fernanda Torres, “Terra Estrangeira” retrata a turbulência do Brasil nos anos 1990, durante a crise do governo Collor. O jovem Paco decide deixar o país após a morte da mãe e viaja para Portugal com uma encomenda misteriosa. Em Lisboa, ele conhece Alex e seu namorado Miguel, e os três acabam envolvidos em um perigoso esquema de contrabando.

Transmissão do Oscar 2025

No domingo (2), a partir das 17h, o Cine Carmen Miranda e o Cine Set realizam a “Transmissão do Oscar 2025”. O público poderá acompanhar a premiação desde o tapete vermelho até o anúncio dos vencedores. A torcida brasileira estará focada em “Ainda Estou Aqui”, que concorre a três estatuetas: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz para Fernanda Torres.

Local e apoio cultural

O Cine Carmen Miranda fica na Rua do Congresso, nº 10, Praça do Congresso, Centro. O evento conta com apoio do Centro Cultural Hileia Amazônica, Alliance Française Manaus e À LA CARTE, do Belas Artes Grupo. No local, funciona o Bistrô da Carmen, com opções de comidinhas, bebidas e pipoca para o público.

