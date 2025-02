Como evitar doenças no Carnaval: proteja-se de ISTs e infecções

O Carnaval é tempo de festa, encontros e diversão, mas também exige atenção à saúde. A aglomeração e o contato próximo entre foliões aumentam o risco de transmissão de doenças. Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), como HIV e sífilis, além de doenças respiratórias e infecções transmitidas pela saliva, como herpes labial e mononucleose, são algumas das principais preocupações. Para curtir sem riscos, a prevenção é fundamental.

O infectologista Marcelo Cordeiro, consultor médico do Sabin Diagnóstico e Saúde, orienta sobre cuidados essenciais. “As principais recomendações incluem o uso de preservativos em todas as relações sexuais, a não partilha de copos, garrafas ou utensílios pessoais – para reduzir o risco de doenças transmitidas pela saliva – e cuidados gerais, como manter-se hidratado, moderar o consumo de álcool e higienizar as mãos antes das refeições”, explica.

Previna as ISTs: use preservativo e fique atento aos sinais

O uso correto do preservativo é essencial para prevenir ISTs como HIV e sífilis. O HIV compromete o sistema imunológico, enquanto a sífilis, se não tratada, pode causar complicações graves.

O papilomavírus humano (HPV) também merece atenção, pois pode ser transmitido pelo contato direto com a pele infectada e está associado a cânceres como o de colo do útero e orofaringe. A vacina contra o HPV, disponível no SUS para jovens de 9 a 14 anos, é uma estratégia fundamental de prevenção. “A vacinação contra o HPV é uma das principais estratégias para reduzir os casos de câncer relacionados ao vírus e deve ser incentivada, especialmente entre os jovens”, ressalta Cordeiro.

Outra medida preventiva é a profilaxia pré-exposição (PrEP), um medicamento disponível na rede pública que reduz significativamente o risco de contrair HIV. Para quem teve exposição de risco, a profilaxia pós-exposição (PEP) deve ser iniciada em até 72 horas e está disponível em unidades de saúde.

Sinais de alerta para ISTs incluem feridas genitais, dor ao urinar, febre persistente e inchaço nos linfonodos. “Caso apresente algum desses sintomas, procure imediatamente uma unidade de saúde para avaliação e orientação”, alerta o infectologista.

Evite doenças transmitidas pela saliva no Carnaval

Mononucleose e herpes labial são facilmente transmitidos pelo contato direto ou pelo compartilhamento de objetos pessoais. Para reduzir o risco, evite compartilhar copos, talheres e garrafas, além de manter uma boa higiene das mãos.

“Se sintomas como cansaço extremo, febre prolongada, aumento dos linfonodos ou dor ao engolir surgirem, é importante buscar orientação médica”, destaca Cordeiro.

Para prevenir o herpes labial, evite contato com feridas e secreções de pessoas infectadas e não compartilhe objetos pessoais.

Aproveite o Carnaval com segurança

Com cuidados simples, é possível curtir a folia sem comprometer a saúde. Proteja-se, fique atento aos sintomas e, se necessário, procure atendimento médico.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais:

Manaus ganha 15 novas ambulâncias do Samu, que começam a atuar no Carnaval

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱