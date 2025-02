Carnaval na Floresta 2025: desfiles no Sambódromo começam hoje

O Carnaval na Floresta 2025 tem início nesta quinta-feira (27), no Sambódromo de Manaus, com os desfiles das escolas de samba do Grupo de Acesso B. O evento seguirá até o dia 1º de março, quando será a vez das escolas do Grupo Especial entrarem na avenida.

Programação do Grupo de Acesso B

Nove escolas apresentam seus enredos na primeira noite:

21h00 – 21h40 | Unidos do Coophasa

| Unidos do Coophasa 21h40 – 22h20 | Mocidade Independente da Raiz

| Mocidade Independente da Raiz 22h20 – 23h00 | Legião de Bambas

| Legião de Bambas 23h00 – 23h40 | Gaviões do Parque

| Gaviões do Parque 23h40 – 00h20 | Ipixuna

| Ipixuna 00h20 – 01h00 | Império do Mauá

| Império do Mauá 01h00 – 01h40 | Leão do Barão Açú

| Leão do Barão Açú 01h40 – 02h20 | Primos da Ilha

| Primos da Ilha 02h20 – 03h00 | Balaku Blaku

Disputa no Grupo de Acesso A

Na sexta-feira (28), as escolas do Grupo de Acesso A desfilam em busca do título e da vaga no Grupo Especial de 2026.

21h00 – 21h50 | Meninos Levados

| Meninos Levados 21h50 – 22h40 | Beija-Flor do Norte

| Beija-Flor do Norte 22h40 – 23h30 | Império do Havaí

| Império do Havaí 23h30 – 00h20 | Acadêmicos da Cidade Alta

| Acadêmicos da Cidade Alta 00h20 – 01h10 | Presidente Vargas

| Presidente Vargas 01h10 – 02h00 | Mocidade Independente do Coroado

| Mocidade Independente do Coroado 02h00 – 02h50 | Unidos da Cidade Nova

| Unidos da Cidade Nova 02h50 – 03h40 | Tradição Leste

| Tradição Leste 03h40 – 04h30 | Dragões do Império

Grupo Especial brilha no sábado

No sábado (1º), as escolas do Grupo Especial entram na avenida. A atual campeã do Acesso A, Sem Compromisso, abre o desfile, enquanto a Mocidade Independente de Aparecida, campeã do Grupo Especial em 2024, escolheu desfilar às 01h20.

Ordem dos desfiles:

20h00 – 21h10 | Sem Compromisso

| Sem Compromisso 21h20 – 22h30 | Vitória Régia

| Vitória Régia 22h40 – 23h50 | Unidos do Alvorada

| Unidos do Alvorada 00h00 – 01h10 | Vila da Barra

| Vila da Barra 01h20 – 02h30 | Mocidade Independente de Aparecida

| Mocidade Independente de Aparecida 02h40 – 03h50 | Andanças de Ciganos

| Andanças de Ciganos 04h00 – 05h10 | Reino Unido da Liberdade

| Reino Unido da Liberdade 05h20 – 06h30 | A Grande Família

Novidades no Sambódromo

O Sambódromo terá uma exposição especial com peças de vestuário usadas pela atriz e ex-porta-bandeira da Aparecida, Ednelza Sahdo, falecida em 2022. As fantasias foram confeccionadas por ela mesma e representam momentos históricos do carnaval.

Outra novidade é a exibição dos troféus que serão entregues às escolas campeãs do Grupo de Acesso A, Acesso B e Grupo Especial.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais:

Manaus terá mudanças no trânsito durante o desfile das Escolas de Samba; confira

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱